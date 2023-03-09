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قصف وانقطاع الكهرباء.. الحديث عن كارثة نووية يتجدد في زابوريجيا
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قصف وانقطاع الكهرباء.. الحديث عن كارثة نووية يتجدد في زابوريجيا

قصف وانقطاع الكهرباء.. الحديث عن كارثة نووية يتجدد في زابوريجيا

قصف وانقطاع الكهرباء.. الحديث عن كارثة نووية يتجدد في زابوريجيا
١١:٣٧:١٤ م، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بعد رفض روسيا القاطع، طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتسليم موقع محطة زابوريجيا النووية، لضمان أمنه، تجدد القصف في محيط الموقع.

انقطاع الكهرباء

وحذر  مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم الخميس، من خطورة انقطاع الكهرباء المتكرر في محطة زابوريجيا.

وأطلق جروسي مجددا، تحذيراته بعد ضربة روسية على محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا، الواقعة جنوبي أوكرانيا، التي باتت تعمل على مولدات للحالات الطارئة، حسب “العربية”.

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منذ عام

ويسيطر الجيش الروسي على هذه المنشأة النووية الكبيرة بجنوب أوكرانيا منذ الرابع من مارس 2022، بعد تسعة أيام من بدء العملية العسكرية الروسية في وكرانيا.

تشيرنوبل جديد

وحذر مشغل الطاقة النووية في أوكرانيا، من وقوع كارثة نووية، على غرار مفاعل تشيرنوبل، في زابوريجيا، بينما أفادت شركة إنيرجاتوم، في بيان، بأن: “خط الاتصال الأخير بين محطة زابوريجيا النووية المحتلة وشبكة الكهرباء الأوكرانية قطع بسبب هجمات صاروخية روسية”.

وتابعت: “انتقلت المحطة حاليا إلى نظام انقطاع شامل للمرة السادسة منذ احتلالها”، مشيرة إلى وقف “محركات الوحدتين 5 و6”.

وعلى الجانب الآخر، أكدت الوحدة الروسية، التي تدير المحطة، تفعيل مولدات الطوارئ التي تعمل بالديزل، لكنها قالت إن هذا الإجراء كان بسبب: “قصر كهربائي” (ماس) على خط كهربائي آخر، دون تحديد الأسباب، موردة عبر “تليجرام” أن: “جميع أنظمة الأمان تعمل بشكل طبيعي”.

الكلمات الدلالية:
الحرب الروسية الأوكرانية زابوريجيا كارثة نووية محطة نووية

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