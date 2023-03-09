الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
الديوان الملكي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
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الديوان الملكي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

الديوان الملكي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

الديوان الملكي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
١٠:٠٣:٤٤ م، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي “

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة الجمعة الموافق 18 / 8 / 1444هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اخبار السعودية الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الديوان الملكي

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