في اليوم العالمى للكلى.. تعرف على أهمية شرب المياه يومياً

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يؤكد الأطباء أهمية شرب القدر الكافي من المياه يومياً، للحفاظ على صحة وترطيب الجسم والكلى بصفة خاصة.

في سياق متصل، يحتفل العالم اليوم 9 مارس باليوم العالمي لصحة الكلى، وهي مناسبة للتوعية بأهمية شرب الماء.

أهمية شرب الماء

ويوضح الأطباء، أن شرب الماء ضروري للحفاظ على الصحة العامة، وخاصة الكلى، حيث تتمثل الوظيفة الرئيسية لكليتيك في إزالة الفضلات والسوائل الزائدة من جسمك.

ويحتاج الإنسان إلى معرفة مقدار استهلاك الماء الكافي للحفاظ على الكلى في حالة جيدة والمقدار الموصى به هو 8-10 أكواب من الماء، بحسب موقع “Health”.

الماء وصحة الكلى

وبحسب الخبراء، فإن الكلى تساعد في إزالة الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم، ولذلك يصبح من المهم للغاية الحفاظ على رطوبة الجسم للعناية بكليتيك.

وأفضل عادة يومية يمكن من خلالها الحفاظ على صحة الكلى هي شرب كمية كافية من الماء إن شرب كمية جيدة من الماء لا يساعد فقط في الحفاظ على صحة الكلى ولكنه يساهم في صحتك العامة.

وتوصلت دراسة نشرت في مجلة The Lancet أن زيادة تناول الماء يمكن أن يساعد في منع حصوات الكلى.

ووجدت دراسة أخرى نشرت في مجلة حقائق السمنة وجود علاقة قوية بين الماء وكيف أنه يقلل من احتمالية الإصابة بحصوات الكلى.

كذلك يمكن أن يساعد شرب الماء أيضًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة ومرض الكلى المتعدد الكيسات السائد.

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