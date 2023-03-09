بريطانيا: دول مجلس التعاون أول المستفيدين من تصاريح السفر الإلكتروني

تواصل- فريق التحرير:

ابتداءً من فبراير 2024، سيتم اختيار دول مجلس التعاون الخليجي والأردن لتكون أول البلدان في العالم ، حيث سيستفيد مواطنوها من (نظام تصاريح السفر الإلكتروني الجديد، بحسب ما أعلنته الحكومة البريطانية.

دول مجلس التعاون والأردن:

وأعلنت الحكومة البريطانية أنه سيدخل حيز الخدمة قبل نهاية العام الحالي، وأن قطر ستكون الدولة الأولى التي يمكن لمواطنيها استخدام هذا النظام بداية من أكتوبر المقبل.

وأوضحت أن باقي مواطني دول مجلس التعاون، ومنها الكويت إضافة إلى الأردن، سيستفيدون من استخدام النظام.

تعميم النظام:

ويعرف النظام الجديد اختصارا بـ (اي تي ايه)، والذي سيعوض كليا نظام الفيزا الإلكترونية السابق ليتم تعميمه بنهاية العام المقبل على الدول كافة.

وبحسب البيان الذي أصدرته الحكومة، فإن مواطني الدول المعنية بهذا النظام يمكنهم:

-تقديم طلب تصريح الدخول للمملكة المتحدة عبر تطبيق إلكتروني سهل يسمح لهم بالحصول على إذن الدخول.

– سيكون صالحا لمدة سنتين ومتعدد السفرات.

– تكاليف الحصول على هذه التصاريح الإلكترونية ستكون قريبة مما هو معتمد في الدول الأخرى.

من جانبه صرح وزير الدولة البريطاني لشؤون الهجرة روبرت جينريك، أن تعزيز أمن الحدود يظل أولوية قصوى للحكومة، وسيعمل نظام (اي تي ايه) الجديد على العمل في هذا الاتجاه.

وأوضح أن النظام يسمح بالمقابل للزوار الشرعيين بالسفر بكل سهولة، مشيرا إلى أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي سيكونون أول المستفيدين.

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