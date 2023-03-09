الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
ضبط فهد وذئب عربي بحوزة مواطن
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ضبط فهد وذئب عربي بحوزة مواطن

ضبط فهد وذئب عربي بحوزة مواطن

ضبط فهد وذئب عربي بحوزة مواطن
١٠:٢٢:٠٣ م، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سيطر فريق من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، على فهد صياد، وذئب عربي، وأصلة، بعد أن ضبطتها الجهات الأمنية، بحوزة مواطن، اليوم الخميس.

الرعاية الطبية

وأعلن مركز الحياة الفطرية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم تقديم الرعايه الطبية اللازمة للحيوانات المضبوطة، ونقلها إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز.

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برنامج تقييم أضرار

ويعمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على برنامج تقييم أضرار تزايد قرود البابون، الذي يمثل خارطة طريق للتخلص من الأضرار المحدقة بالسكان في المناطق المتضررة، من تزايد قرود البابون.

في المقابل، وبالتزامن مع البرنامج وبقية الجهود، يأمل القائمون على المركز، في زيادة نسبة الوعي لدى الجمهور، الأمر الذي من شأنه تقليل الضرر الذي تسببه قرود البابون.

الإصابة بالأمراض

وذكر مدير عام المحافظة على الحياة البرية، أحمد البوق، أن:  “من الضرورة بمكان معرفة أن 70% من الأمراض التي تصيب الإنسان يكون منشأها حيوانيًا، سواء القرود أو غيرها من الحيوانات، وهو ما يجعل من وقف تزايدها ضرورة مجتمعية، فينبغي الحذر في التعامل مع الكائنات، خاصة الكائنات الفطرية؛ لأن الحيوانات المستأنسة تكون عادة قد خضعت للفحوص البيطرية اللازمة”.
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