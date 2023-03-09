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متلازمة نادرة.. استخراج 200 جرام من الشعر بداخل معدة طفلة
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متلازمة نادرة.. استخراج 200 جرام من الشعر بداخل معدة طفلة

متلازمة نادرة.. استخراج 200 جرام من الشعر بداخل معدة طفلة

متلازمة نادرة.. استخراج 200 جرام من الشعر بداخل معدة طفلة
٠٢:٣٢:٠٣ ص، الجمعة، ١٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

عانت طفلة من دولة التشيك، من متلازمة نفسية نادرة، بابتلاع الشعر، تستدعي ضرورة التدخل الجراحي، لاستخراج الشعر من معدة المريض.

تزن 200 جرام

وتمكن فريق جراحي، من استخراج كرة كبيرة من الشعر، تزن 200 جرام، من معدة الطفلة، وغطت كرة الشعر مساحة 8 X 20 سنتيمترا.

وتم إزالتها باستخدام منظار البطن، أي جراحة بالمنظار ثلاثي الأبعاد عبر جدار المعدة، حسب “العين الإخبارية”.

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حالة نادرة

وتعتبر متلازمة “رابونزيل”، هي حالة نادرة في الأمعاء تحدث عند الأشخاص الذين يأكلون الشعر، وتسمى بـ”هوس أكل الشعر”.

وحسب “كونسولتو” فإن خبراء الطب النفسي أكدوا أن اضطراب أكل الشعر موجود في الدليل التشخيصي للاضطرابات العقلية والوساوس القهرية، وهو عبارة عن سلسلة من السلوكيات المتكررة التي تركز على الجسم، مثل قضم الأظافر والعض على الشفاة.

 مهدئ ذاتي

من جهتها، أشارت سوزان موتون أودوم، رئيسة قسم علم النفس بكلية بايلور للطب في هيوستن، والتي أصيب بمتلازمة رابونزيل في مرحلة الطفولة، إلى أن المصابين بتلك المتلازمة يشعرون بأن شد الشعر مهدئ ذاتي وطريقة تساعدهم على النوم بشكل أفضل، موضحة أن اختبار الجهاز الهضمي أو منظار المعدة يكشف الإصابة بالاضطراب.

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تدخل جراحي متلازمة رابونزل متلازمة نادرة هوس أكل الشعر

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