الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
أهم 10.. الداخلية تطبق حكم الشرع على متهمين وتوضيح هام من حساب المواطن
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أهم 10.. الداخلية تطبق حكم الشرع على متهمين وتوضيح هام من حساب المواطن

أهم 10.. الداخلية تطبق حكم الشرع على متهمين وتوضيح هام من حساب المواطن

أهم 10.. الداخلية تطبق حكم الشرع على متهمين وتوضيح هام من حساب المواطن
١١:١٠:٤٨ م، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، لقرائها الكرام موجزًا بأهم الأخبار التي تناولتها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. تنفيذ حكم القتل بجانيين في منطقة مكة استهدفا رجال الأمن ومواقع أمنية

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حُكم حد الحرابة والقتل تعزيرًا بجانيين في منطقة مكة المكرمة ، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا

وزير الخارجية: المملكة تسعى لوقف دائم لإطلاق نار في اليمن وبدء عملية سياسية

قال وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تسعى إلى وقف دائم لإطلاق نار في اليمن، ثم بدء عملية سياسية… المزيد هنا

بعد ساعات من بدء صرف دفعة مارس.. بيان عاجل من حساب المواطن

كشف “حساب المواطن”، أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الـ 64 لشهر مارس وصل إلى 152 مليار ريال سعودي، وفق المتحدث باسم البرنامج.. المزيد هنا

عاجل.. اسقط مخالفتك فورا.. “التأمينات” تطلق مبادرة “المخالفات الصفرية”

أطلقت “التأمينات الاجتماعية” مبادرة “المخالفات الصفرية” والموجهة لدعم أصحاب العمل والمنشآت وتعزيز الالتزام التأميني.. المزيد هنا

“الداخلية”: تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بالأحساء

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا حول تنفيذ حكم  الشرع في أحد الجناة في الأحساء بالمنطقة الشرقية.. المزيد هنا

وزارة الداخلية - الداخلية - صورة رسمية
وزارة الداخلية – الداخلية – صورة رسمية

من اليوم وحتى الغد.. خبير طقس يتوقع تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق

توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، تساقط كميات من الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا

هل استقدام العمالة المنزلية متاح من المغرب والسودان؟

أكدت منصة مساند المخصصة لخدمات العمالة المنزلية في المملكة أن استقدام العمالة متاح الآن من السودان.. المزيد هنا

"الموارد" تحدد السقف الأعلى للعمالة المنزلية
العمالة المنزلية — مساند

ظاهرة غير مسبوقة.. السماء تمطر ديدان على هذه الدولة

تفاجأ سكان العاصمة الصينية بسقوط ديدان من السماء بعد عاصفة رعدية، في ظاهرة غير مسبوقة بالبلاد.. المزيد هنا

اختراق التلفزيون والإذاعة الروسية وبث رسالة عن ضربة نووية (فيديو)

كشف موقع أوكرانيا والعالم عن اختراق التلفزيون والإذاعة الروسية (هجوم سيبراني) وبث رسائل صوتية تسببت في حالة من الرعب بين السكان.. المزيد هنا

اختراق التلفزيون والإذاعة - الروسية

4 خطوات لإصدار بدل فاقد لـ”الهوية الوطنية” عبر منصة أبشر

حددت منصة أبشر خطوات إصدار هوية بدل فاقد بعد الإبلاغ عنها إلكترونيًا عبر أبشر.. المزيد هنا

بطاقة الهوية الوطنية - ابشر - الاحوال المدنية

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم العمالة المنزلية وزارة الداخلية

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