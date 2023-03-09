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هل يجوز لمن يخرجون في نزهة برية أن يقيموا صلاة الجمعة؟
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هل يجوز لمن يخرجون في نزهة برية أن يقيموا صلاة الجمعة؟

هل يجوز لمن يخرجون في نزهة برية أن يقيموا صلاة الجمعة؟

هل يجوز لمن يخرجون في نزهة برية أن يقيموا صلاة الجمعة؟
٠٩:٥٩:١٢ م، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح رئيس الجمعية الفقهية الشيخ الدكتور سعد الخثلان حكم إقامة الصلاة لمن يخرجون في نزهة برية.

جاء ذلك في رد من الشيخ الخثلان، على سؤال ورد فيه: “هل يجوز لمن يخرجون في نزهة برية أن يقيموا صلاة الجمعة في البر إذا كان عددهم كبيراً؟”.

شرط الاستيطان غير متحقق

وأجاب الشيخ الخثلان بقوله: “لا يجوز ذلك بل إن ذلك يعتبر بدعة لأن من شروط صحة إقامة الجمعة الاستيطان، ويكون الاستيطان في مكان يقيم فيه المرء صيفاً وشتاءً”.

وختم الشيخ الخثلان بقوله:”الاستيطان في مثل هذا غير متحقق فلا يصح إقامة الجمعة ولو أقام الجمعة لم تصح ولزمهم أن يعيدوها ظهراً”.

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بالفيديو.. “الخثلان” يوضح كيف يستعد المسلم لمواسم الطاعات

وفي وقت سابق، قال رئيس الجمعية الفقهية وأستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، إن من رحمة الله تعالى بعباده أن يوالي عليهم مواسم الطاعات.

شهر رمضان أهم مواسم الطاعات

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن الله عز وجل يرفع درجات عباده ويزيد في حسناتهم بتوالي مواسم الطاعات عليهم، ومن ذلك شهر رمضان أهم مواسم الطاعات، وهكذا تتوالى مواسم التجارة مع الله بالأعمال الصالحة.

وأضاف أن المسلم يستعد لمواسم الطاعات، بأن يخطط لاغتنام هذه المواسم الفاضلة وهو ما يسميه السلف الصالح بتخطيط “المشارطة” للنفس، حيث يرتب وقته ويشترط لنفسه على أن يستفيد من زمن هذه المواسم الفاضلة.

وأشار إلى أنه حتى في أمور الدنيا تجد أن التجار لهم مواسم يضاعفون فيها من جهدهم ونشاطهم بغية تحقيق مزيد من الربح، وهكذا أيضًا في التجارة مع الله عز وجل في هذه المواسم.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الجمعة صلاة الجمعة فتاوى الخثلان

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