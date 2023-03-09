الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
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أكثر من 220 وظيفة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

أكثر من 220 وظيفة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

أكثر من 220 وظيفة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
٠٩:٥٨:٥٤ م، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر شواغر وظيفية (متعددة)، للجنسين، في مختلف التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • مهندس مدني.
  • مهندس ميكانيكي.
  • مهندس الكترونيات وتحكم.
  • محاسب مساعد المالية.
  • محاسب مساعد الموارد البشرية.
  • فني كهرباء.
  • طبيب مقيم – الطوارئ.
  • طبيب أخصائي تخدير.
  • أخصائي طب الأسرة.
  • طبيب أخصائي أول تقويم أسنان.
  • طبيب أخصائي أول تخدير.
  • فني مكافحه العدوى.
  • أخصائي موارد بشرية.
  • فني تعقيم لوازم طبية.
  • مساعد طباخ (ثانوية فأعلى).
  • استشاري جراحة الأوعية الدموية.
  • طبيب أخصائي أعصاب الأسنان.
  • استشاري الغدد الصماء.
  • طبيب نائب طب الأعصاب.
  • طبيب نائب أول العمليات الجراحية للأطفال.
  • استشاري عناية مركزة.
  • استشاري طب وجراحة العيون.
  • استشاري تصوير أشعة جسم.
  • استشاري عناية مركزة أطفال.
  • استشاري طب الأعصاب.
  • طبيب أخصائي تركيبات أسنان.
  • ممرضـ/ـة مسجلة.
  • طبيب مقيم طوارئ.
  • أخصائي إدارة صحية ومستشفيات.
  • مطوّر وسائط متعددة.
  • محلل أعمال.
  • مبرمج كمبيوتر.
  • مشغل سنترال.
  • مراقب مواد.
  • أمين مستودع.
  • والمزيد …

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أماكن العمل:

  •  مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.
  •  مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط.
  •  مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
  •  مستشفى القوات المسلحة بجازان.
  •  مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.
  •  مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة.
  •  إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج.
  •  مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية (تبوك).
  •  إدارة الإخلاء الطبي الجوي بالرياض.

طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 9 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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أخبار السعودية الخدمات الطبية للقوات المسلحة فرص وظائف وظائف شاغرة

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