في متناول الجميع.. مشروبات تنقذك من ترهل الجسم

تواصل- فريق التحرير:

منح الله الإنسان الكثير من النعم، منها خاصية عودة الجلد إلى شكله ووضعه الطبيعي.

لكن قد يحدث للإنسان بعض العوارض التي تُفقد الجلد هذه القدرة، حيث يبدأ بالترهل، بسبب تقدم بالعمر، وفقدان الوزن بشكل سريع.

ترهلات الجسم:

يساعد تناول بعض المشروبات في خسارة الوزن بشكل منظم، حيث تحافظ على صحة الجلد وتقلل من ترهلاته، ومن أبرز هذه المشروبات، بحسب موقع ” ويب طب”:

1-عصير الليمون: يساعد على تعزيز فقدان الوزن وشد ترهلات الجلد نتيجة الآتي:

-يعد قليل السعرات الحرارية.

– تعزيز عملية الهضم.

– يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة.

– كما يساعد على ترطيب الجلد والمحافظة على مرونته.

2– عصير الكرفس: عصير صحي ومنخفض السعرات الحرارية، مما يجعلها أحد الخيارات الجيدة لتعزيز فقدان الوزن.

3– عصير الشمر: يساعد في شد ترهلات الجسم؛ لأنه غني بالألياف التي تحسن عملية الهضم وتساعد على خسارة الوزن.

4– الماء: شرب كميات كافية من الماء، يساعد على ترطيب الجسم يوميًا والمحافظة على صحة الجسم وصحة الجلد، لأن جفاف البشرة يزيد من مشكلات الترهل.

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