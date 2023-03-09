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للمواطنين.. “سدايا” تعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض

للمواطنين.. “سدايا” تعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض

للمواطنين.. “سدايا” تعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض
٠٩:٢٠:٣٧ م، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم من المواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • ضابط الاشراف والمتابعة.
  • مراجع داخلى.
  • رئيس قسم التدقيق الداخلي.
  • مسؤول إدارة المشروع.
  • كبار محلل الأعمال.
  • مدير الإنتاج.
  • كبير مهندسي الذكاء الاصطناعي.
  • مسؤول النظام.
  • مهندس ذكاء إصطناعي.
  • والمزيد …

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طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 9 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

 رابط التقديم – (اضغط هنا).

الاستفادة من البييانات المفتوحة

وفي وقت سابق، قالت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” إنه: يمكن لأي فرد أو مؤسسة الاستفادة من البيانات المفتوحة المتاحة عبر مواقع الجهات الحكومية بكل أمان وموثوقية.

ما هي البيانات المفتوحة 

وأوضحت الهيئة أن البيانات المفتوحة هي البيانات المنشورة من قبل الجهات الحكومية والمتاحة بحيث يمكن إعادة استخدامها ومشاركتها.

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