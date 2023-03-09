لليوم الرابع على التوالي.. ازدحام وتكدس للمركبات بــ جسر الملك فهد

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لليوم الرابع على التوالي، يشهد منفذ جسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين، ازدحامًا شديدًا وتكدسًا للمركبات.

ازدحام وتكدس للمركبات

وأبدى مسافرون امتعاضهم من الأزمة المرورية الخانقة التي سببها غلق 9 كبائن مختصة بإنهاء الإجراءات الإدارية للمسافرين، بداعي أعمال الصيانة التي أعلنت عنها المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الإثنين الماضي، بالإضافة إلى تعطل النظام التقني.

وشهدت الأيام الثلاثة الماضية، استياء عدد من المسافرين إلى البحرين من عدم تمكنهم من عبور جسر الملك فهد، تزامنًا مع بدء أعمال توسعة وصيانة مناطق الإجراءات؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية.

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ازدحام المركبات، امتد على مسافة تزيد على 6 كيلومترات، إذ اصطفت المئات من السيارات بطريقي الخدمة والرئيسي، قادمة من طريق التحلية بالخبر باتجاه الطريق الفرعي لنقطة دفع الرسوم لجسر الملك فهد خلال اليوم الرابع على التوالي، وفقا لـ”اليوم”.

مواطنون يفترشون الشاطئ القريب

ووثقت مقاطع فيديو وصور، افترش مواطنون ومقيمون وزوار الشاطئ القريب من جسر الملك فهد وكذلك حدائق منتصف الطريق، واستغرب الكثيرون من الصمت الذي اتسمت به المؤسسة العامة للجسر، في ظل هذه الظروف.

في حين يضطر البعض إلى الدخول من أجل إنهاء بعض الأعمال الرسمية، ومواعيد طيران وزيارة اقارب وغيرها من الأسباب، إلا أن الجميع اتفق على أن إدارة الجسر لم تكن موفقه في اختيار الوقت المناسب لإجراء ما يتخذ داخل الجسر من أعمال إنشائية أو صيانة أو أنظمة إلكترونية وخلافه.

من جهتها، أوضحت مؤسسة جسر الملك فهد، – في بيان لها- أن هذه أعمال الصيانة، ستتم على عدة مراحل، وتكتمل المرحلة الأولى خلال 3 أشهر، ثم تكتمل باقي المراحل تباعًا، حتى انتهاء جميع الأعمال خلال عام.

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