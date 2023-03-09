المرور: 4 خطوات للاعتراض على المخالفات المرورية

تواصل – فريق التحرير:

حددت الإدارة المرور العامة للمرور، خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية عبر منصة أبشر.

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد، استفسر بشأن آلية وخطوات الاعتراض على المخالفات المرورية.

خطوات الاعتراض على المخالفات

وأجابت منصة أبشر بقولها “وعليكم السلام، في حال وجود اعتراض يمكنك تقديمه عبر حسابك في بوابة أبشر”.

– الدخول لحساب أبشر

– الضغط على خدماتي

– المرور

– الاعتراض على المخالفات المرورية

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وفي وقت سابق، حددت الإدارة العامة للمرور، ضوابط تسجيل المركبة وآلية التفويض، مؤكدة أنه لا يمكن تسجيل المركبة حال عدم وجود رخصة قيادة.

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد قال فيه “هل يمكن أسجل السيارة باسمي رغم عدم وجود رخصة قيادة؟”.

الرخصة شرط لتسجيل المركبة

وأجاب المرور بقوله “وعليكم السلام، فيما عدا الشخص الاعتباري لا تسجل المركبة لمن لا يسمح له بالقيادة إلا بعد تحديد مفوض لقيادتها يحمل رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة المركبة. سعدنا بتواصلك”.

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