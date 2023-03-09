شاحنة تسحق مركبات بموقف سيارات في دولة عربية

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام لبنانية دهس شاحنة تسيرة بسرعة فائقة لعدد من المركبات في موقف بمدينة لنانية.

شاحنة تجتاح موقف سيارات:

وبحسب ما نشره موقع ” لبنان 24″، فقد ظهرت شاحنة تجتاح موقفاً للسيارات في البترون.

وأوضح أن شاحنة برّاد اجتاحت صباح أمس موقفاً للسيارات في منطقة البترون، ما أدّى إلى أضرار كبيرة في عدد من السيارات المركونة.

ويظهر مقطع الفيديو أيضا، انقلاب اشلاحنة بطريقة مروعة بعد دهسها إحدى السيارات، حيث انقلبت في ارض منخفضة بجوار الموقف.

اصطدام شاحنة ومركبات:

وقبل يومين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مروعة لاصطدام عدد من المركبات مع شاحنة.

ووثق الفيديو اصطداما عنيفا بين المركبات والشاحنة، بسبب اندفاع إحدى المركبات وتجاوزها، ما تسبب في الكارثة.

ويظهر الفيديو محاولة فاشلة لتجاوز مركبة تسير بسرعة فائقة والتي اصطدمت بأخرى، ما تسبب في سقوط الأولى في منحدر بطريقة مروعة.

وبحسب الفيديو أيضا ارتطمت سيارة ثالثة في المركبة الثانية بشاحنة عملاقة كانت تسير في نفس الطريق، ما تسبب في تحطم الجميع بطريقة تفوق الوصف.

وعلق رواد مواقع التواصل بعبارات تحذر من خطورة التجاوز، حيث علق أحدهم قائلا :” في 4 ثواني .. شاهد خطورة التجاوز”.

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