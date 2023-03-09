الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
صندوق التنمية العقارية يعلن حاجته لموظفين.. التفاصيل ورابط التقديم
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صندوق التنمية العقارية يعلن حاجته لموظفين.. التفاصيل ورابط التقديم

صندوق التنمية العقارية يعلن حاجته لموظفين.. التفاصيل ورابط التقديم

صندوق التنمية العقارية يعلن حاجته لموظفين.. التفاصيل ورابط التقديم
٠٨:٤٢:٣٢ م، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن صندوق التنمية العقارية – REDF، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير تنفيذي بقسم التعامل مع مخاطر التشغيل.

المؤهلات والخبرات:

درجة بكالوريوس في ادارة المخاطر أو إدارة الأعمال او مايعادلها في تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة

الحد الأدنى للخبرات المطلوبة 6 سنوات في مجال ذو صلة (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراة).

عن الصندوق:

صندوق التنمية العقاري السعودي هو صندوق عقاري تنموي غير ربحي، أنشئ بموجب المرسوم الملكي سعودي سنة 1394 هـ، ثم بدأ الصندوق نشاطه في تقديم قروض للمواطنين لمساعدتهم على إقامة مساكن خاصة لهم، ولغرض الاستثمار، اعتبارا من بداية العام 1395 هـ، وبرأسمال قدره مائتان وخمسون مليون ريال، ثم تضاعف هذا الرقم إلى أن بلغ اثنين وثمانين مليار وسبعمائة وتسعة وستين مليون ريال. مقره العاصمة الرياض.

طريقة التقديم:

أوضح الصندوق، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ  9 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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اخبار السعودية صندوق التنمية العقارية فرص عمل وظائف شاغرة

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