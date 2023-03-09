عاجل.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب إيطاليا

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، اليوم الخميس، تسجيل زلزال بلغت شدته 5 درجات وسط إيطاليا، كما أشارت وسائل إعلام.

على عمق 2 كيلومتر

وذكر المركز في موقعه على الإنترنت إن الزلزال وقع على عمق 2 كيلومتر، في حين يقع مركزه على مسافة 27 كيلومترا شمال غربي بيروجيا بإيطاليا، حسب “الإمارات اليوم”.

164 ألف نسمة

يشار إلى أن مدينة بيروجيا تقع في وسط إيطاليا، وهي عاصمة إقليم أومبريا، ويمر فيها نهر التيفيري، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 164 ألفا وتبعد 170 كيلومترا شمالي روما.

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مدينة توموهون الإندونيسية

وبالأمس، ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم جنوبي بحر مالوكو بإندونيسيا.

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية في بيان أن مركز الزلزال وقع على بعد 179 كم من مدينة توموهون الإندونيسية وعلى عمق 72 كم من سطح البحر.

وأضاف أنه لم يصدر أي تحذير من احتمال حدوث أمواج مد عاتية “تسونامي”، وذلك عقب الزلزال الذي تم تسجيله صباح اليوم.

أضرار زلزال تركيا ستتجاوز 100 مليار دولار

في الوقت نفسه، كشفت مسؤولة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر في تركيا ستتجاوز 100 مليار دولار.

وأكدت أن الأضرار التي قدمتها الحكومة وأيدها شركاء دوليون ستتجاوز 100مليار دولار.