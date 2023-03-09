“كفي يعني كفى”.. وزيرة الداخلية البريطانية تهدد المهاجرين بهذا القرار

تواصل- فريق التحرير:

وجهت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان، رسالة تحذيرية للمهاجرين غير النظاميين بترحيلهم إلى بلدانهم أو إلى رواندا ضمن مشروع قانون جديد.

تحذير من وزيرة الداخلية البريطانية:

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة ستقر قانوناً يمنع المهاجرين القادمين بصورة غير نظامية من طلب اللجوء في البلاد.

وتابعت : ” عدد قوارب المهاجرين التي وصلت إلى بريطانيا، خلال العامين الأخيرين، تضاعف 5 مرات”.

كما نوهت أن أكثر من 45 ألف شخص قاموا العام الماضي برحلات غير آمنة وغير ضرورية وغير نظامية عبر قناة المانش.

وأعربت عن تخوفها بالقول :” نحن الآن ننفق 7 ملايين جنه إسترليني يومياً لخدمات الفنادق.. لذا هذا القانون سيضع حداً لذلك..كفى يعني كفى”.

مشروع قانون :

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، قد أعلنت عن مشروع قانون هجرة غير نظامية جديد، قائلة :” أنا ورئيس الوزراء نعمل بجد لأشهر لجلب هذا التشريع للبرلمان”.

وأضافت أيضا :”هذا التشريع يعني أنك إذا قدمت هنا بطريقة غير نظامية، فلن يكون بإمكانك البقاء، سيتم احتجازك وترحيلك إلى بلدك إذا كان آمنا أو إلى بلد ثالث مثل رواندا”.

ونوهت وزيرة الداخلية أن الأشخاص الذين سافروا من مجموعة بلدان آمنة ثم قدموا إلى بريطانيا بطريقة غير نظامية يمكنهم القفز على قائمة الانتظار والتلاعب بنظامنا.

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