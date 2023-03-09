الخضيري يوضح طريقة تناول أدوية الغدة الدرقية في رمضان

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نصح أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، من يتناول أدوية الغدة الدرقية، خلال شهر رمضان، أو أي دواء يتطلب تناوله على معدة فارغة، باتباع سلوكيات محددة.

التوقف عن الأكل 4 ساعات

وقال الخضيري: “إما أن تفطر وتتعشى، ثم تتوقف عن الأكل ٤ ساعات، ثم تتناول الدواء، أو يكون الخيار الثاني وهو أن تفطر على الماء وتمرتين أو ثلاث، ثم تتناول الدواء الدواء، ثم تنتظر من ٣٠ إلى ٦٠ دقيقة ثم تناول وجبة العشاء”.

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نصائح وزارة الصحة

وسابق، وجهت وزارة الصحة، كما أعاد الخضيري، مشاركتها عبر حسابه على “تويتر”، نصائح لتناول الأدوية خلال شهر رمضان المبارك، وتكون بإحدى طريقتين:

1- بعد تناول الإفطار، توقف عن تناول أي وجبة أخرى لمدة ٤ ساعات، ومن ثم تناول دواء الغدة، والإنتظار لمدة ٦٠ دقيق قبل تناول أي طعام.

2- الطريقة الثانية، بعد تناول تمرة وكوب ماء تناول دواء الغدة ثم انتظر لمدة ٣٠ – ٦٠ دقيقة ومن ثم تناول طعام الإفطار.