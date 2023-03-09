استشاري يوضح أكثر العوامل المسببة لجلطات القلب

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة بعض العوامل التي تزيد مخاطر الإصابة بجلطات القلب.

عوامل تسبب جلطات القلب

وقال النمر، عبر حسابه في “تويتر”: إن العوامل التي قد تسبب جلطات القلب بالترتيب من الأكثر تأثيراً إلى الأقل كالتالي:

١. ارتفاع الكلسترول

٢. التدخين

٣. الضغوط النفسية الاجتماعية

٤. السكري

٥. الضغط المزمن

٦. العامل الوراثي.

أطعمة تقي من الجلطات

وينصح الخبراء بأهمية تناول بعض الأطعمة التي تقي من مخاطر الجلطات القلبية وتعزز الصحة.

وكشفت دراسات سابقة أنه كلما زاد تناول الأطعمة التي تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة، قل تراكم الدهون الزائدة في الدم، أي الكوليسترول، وقلّ بالتالي خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لموقع الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله”.

وأحصى موقع “Ovb online” الألماني، عشرة أطعمة تحتوي على دهون صحية، تشمل:

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-دقيق الشوفان ونخالة الشوفان

لا يقاوم الشوفان الكبد الدهني فحسب، بل يخفض أيضًا من مستوى الكوليسترول في الجسم أو يبقيه ضمن المعدل الطبيعي. بهذه الطريقة يمكن تجنب الأمراض الثانوية مثل تصلب الشرايين، الأزمات القلبية والسكتة الدماغية.

– الأفوكادو

الفاكهة ذات النواة ليست لذيذة المذاق فحسب، بل أيضًا صحية بسبب الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.

– زيت الزيتون

يقلل من مخاطر الترسبات في الأوعية الدموية، وتصلب الشرايين، وفق “مؤسسة القلب الألمانية”.

وتعمل الدهون النباتية مثل زيت الزيتون بمعدل 48% أيضًا على خفض ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل الخطر الرئيس للسكتة الدماغية.

–زيت بذور الكتان

ويمكن خفض مستوى الكوليسترول في الدم، بملعقة صغيرة من زيت بذور الكتان كل يوم.

يجب أن تكون هذه الكمية كافية لخفض مستويات الدهون في الدم. زيت بذور الكتان غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة وبالتالي فهو صحي للغاية.

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–زيت بذور اللفت

زيت بذور اللفت يوصى به أيضا ضد ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ويتكون من 66% من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة و27 في المائة من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة.

-الصنوبر

حبات الصنوبر تحتوي على عدد كبير بشكل خاص من أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية الأساسية التي يحتاجها الجسم، وبالتالي فهي مناسبة بشكل خاص من أجل خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

اللوز

تنصح الجمعية الألمانية للتغذية بتناول ما لا يزيد عن حفنة من اللوز (25 جرامًا) يوميًا. فاللوز على وجه الخصوص غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة وبالتالي لا يثقل كاهل مستوى الكوليسترول لديك.

-المكاديميا

تعد المكاديميا من أنبل المكسرات وتحتوي أيضًا على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة ومتعددة غير مشبعة تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم. فإذا كنت لا تحب اللوز، جرب هذه النوع من المكسرات.

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-الجوز

له تأثير إيجابي على التمثيل الغذائي للدهون، كما أظهرت دراسة أجرتها جامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونيخ. وقد تبين أن الاستهلاك المنتظم للجوز يخفض مستويات الكوليسترول، بغض النظر عن تجنب الأطعمة الأخرى.

كما إن استهلاك كمية 43 جرامًا من الجوز يوميًا تعمل على تحسين التمثيل الغذائي للدهون وتقليل الكوليسترول الضار بنسبة 5 في المائة تقريبًا.

-الخضراوات

الخضراوات من أي نوع مفيدة لك، إذا كنت ترغب في خفض مستوى الكوليسترول بجسمك. اخلط الخضراوات مع فول الصويا. إذ ثبت أن الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة في فول الصويا تقلل من مستويات الكوليسترول المرتفعة.

ما هي أعراض جلطات الدم؟

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية في بريطانيا، يمكن أن تشمل العلامات المنذرة بالجلطات ما يلي:

-خفقان أو تشنج ألم وتورم واحمرار ودفء في الساق أو الذراع

-ضيق التنفس المفاجئ ، ألم حاد في الصدر (قد يكون أسوأ عند الشهيق)

-السعال المصحوب بالدم.

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