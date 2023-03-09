“والعافين عن الناس”.. صاحب محل عراقي يحرق دفتر الديون مع اقتراب شهر رمضان

تواصل- فريق التحرير:

مع اقتراب شهر رمضان تتجلى في الأمة الإسلامية صور الرحمة التي تناسب قدسية الشهر الفضيل لما فيه من تنزل الرحمات على الأمة.

عراقي يحرق صك الديون:

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا لعراقي عراقي صاحب محل في الموصل يحرق دفتر الديون الخاص بمتجره بمناسبة إقتراب شهر رمضان المبارك.

وتظهر الصور التي تم تداولها صاحب المحل وهو يشعل النيران في صك الديون، وتعلوه البسمة، والفرحة على وجهه، بسبب إساقطه للديون عن المدينين كنوع من القربى إلى الله مع اقتراب شهر رمضان.

تاجر يعفو عن المدينين:

وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي موقفا إنسانيا، يكشف أثر الالتزام بأخلاق الشريعة الإسلامية التي يعد العفو من أهم سماتها.

وبحسب مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء ومدونون سوريون، يظهر أحد التجار المنكوبين في الشمال السوري وهو يعلن عن عفو لكل دائن توفي في الزلزال قائلا : “عفّيت لوجه الله تعالى”.

وأوضح التاجر”وائل الحرباوي”، من ريف سراقب الشرقي أنه صاحب مخزن الحرباوي بجنديرس، منوها أنه كان يوجد بعض الزبائن يأخذون يأخذون منه بضائع وصلت لـ 5300 دولار.

كما نوه أيضا أن عدد من استدانوا منه بلغوا 32 اسما كلهم توفوا تحت الزلزال وأنه عفا عنهم لوجه الله تعالى.

ومن مظاهر الرحمة التي حثّت الشريعة الإسلامية عليها هو الرفق والرحمة بالحيوان كما جاء في الأثر” وفي كل ذات كبد رطبة أجر”.

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