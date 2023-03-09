تركي سحبه كلب من تحت الأنقاض: حياتي الآن مع الصلاة والقرآن

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل تركي تم إنقاذه من تحت الأنقاض، والذي روى تفاصيل مؤثرة عن تحول حياته بعد نجاته من الزلزال المدمر.

كلب ينقذه من تحت الأنقاض:

ويروي التركي من خلال مقطع الفيديو كيف كان مخطئا في حياته ومقصّرا في الصلاة وعدم قراءة القرآن.

وأضاف في حديثه : ” أن كلبا سحبه من تحت الأنقاض، حيث تم إنقاذه، منوها أنه خسر 18 من خرافه”.

وتابع قائلا : ” تدرون ما الذي يضايقني أنني لم أكن أصلي.. تعلمت اللغة الإنجليزية ولم أتعلم قراءة القرآن”.

تحول حياته بعد إنقاذه:

يقول أيضا :”عملت 20 عاما وخسرت كل شيء في دقيقة ونصف.. أنا الآن أعيش في خيمة، متسائلا : ” ماذا كان خطأي.. هو في الحقيقة أنني لم أكن أصلي”.

وتابع أيضا : ” علمني الله درسا .. لم أكن أصلي من قبل والآن فقدت كل ممتلكاتي وسأصلي وأقبل على قراءة الآن لأني كنت مذنبا”.

إنقاذ كلبة وصغارها:

في واقعة تجلت فيها قدرة الله تعالى، تم إنقاذ كلبة مع صغارها بعد مرور 29 يوما على الزلزال الذي ضرب تركيا في السادس من فبراير الماضي.

ونشرت صحيفة ” يني شفق” التركية، أمس الأربعاء، مقطع فيديو يوثق الواقعة النادرة وعلقت عليه بالقول :” بعد مرور 29 يوماً على وقوع الزلزال تم إنقاذ كلبة مع صغارها الثلاثة التي ولدتهم تحت الأنقاض وهم بصحة جيدة، وذلك في مدينة أنطاكية بولاية هطاي.

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله فريق الإنقاذ وهم يقومون بإخراج الكلبة مع صغارها، حيث تم نقلها إلى العلاج على يد أطباء بيطريين، وقد بدا عليها آثار الإصابات.

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