الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
استخدم في المراسلات قديما.. العثور على حمامة مزودة بكاميرا وشريحة إلكترونية
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استخدم في المراسلات قديما.. العثور على حمامة مزودة بكاميرا وشريحة إلكترونية

استخدم في المراسلات قديما.. العثور على حمامة مزودة بكاميرا وشريحة إلكترونية

استخدم في المراسلات قديما.. العثور على حمامة مزودة بكاميرا وشريحة إلكترونية
٠٧:٢٩:١١ م، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

عثر صيادون في الهند،  على حمامة مزودة بكاميرا دقيقة، فضلا عن شريحة إلكترونية، وقيل إنه مكتوب على جناحيها بلغة غريبة.

على سفينة راسية

ولاحظ الصيادون طائر الحمام، عندما كانت سفينتهم راسية على بعد حوالي 35 كيلومترا من ساحل كونارك منذ 10 أيام.

وتوقفت السفينة قبالة ساحل باراديب في منطقة جاغاتسينغبور في أوديشا، فيما اشتبهت الشرطة في أن الطائر كان يستخدم في التجسس.قاموا بتسليمها للسلطات المحلية، حسب وسائل إعلام هندية.

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فحص الطائر بيطريا

وأوضح مدير شرطة جاغاتسينغبور، راهول، لوكالة PTI أن “الأطباء البيطريين سيفحصون الطائر، وسنطلب المساعدة من مختبر الطب الشرعي لفحص الأجهزة المتصلة بساق الحمامة، حسب “العربية”.

وأفاد الموظف في سفينة الصيد، سارثي، أنه رأى الحمامة على القارب، وفجأة لاحظ أن بعد الأدوات كانت متصلة بأرجل الطائر.

، كما وجد أن شيئا ما مكتوبا على أجنحة الطائر، وتابع: “لم أستطع فهمها لأنها لم تكن باللغة الأودية”.

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