الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
شركة تطوير التعليم القابضة تعلن عن وظائف في عدة مدن
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شركة تطوير التعليم القابضة تعلن عن وظائف في عدة مدن

شركة تطوير التعليم القابضة تعلن عن وظائف في عدة مدن

شركة تطوير التعليم القابضة تعلن عن وظائف في عدة مدن
٠٧:٠١:٠٦ م، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت (شركة تطوير التعليم القابضة  – المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات، للعمل في عدة مدن، واشترطت أن يكون المتقدم من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. أخصائي النطق والتخاطب.
  2. منسق خدمات مستفيدين.
  3. منسق علاقات عامة.
  4.  شريك تجاري HR.
  5. اخصائي سمعيات.
  6. أخصائي تربية خاصة.
  7. اخصائي نفسي.
  8. والمزيد …

عن الشركة:

  • شركة تطوير التعليم شركة حكومية تابعة لوزارة التعليم (إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة) تم تأسيسها عام 2016م وتهدف إلى توفير حلول وخدمات ذات جودة عالية لكلا القطاعين العام والخاص وتطوير خدمات التقنية والاتصالات في مجال التعليم العام في المملكة لرفع مستوى هذا القطاع حتى يواكب النمو المستقبلي محلياً ودوليا.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 9 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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