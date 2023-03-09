الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
ارتفاع محدود لأسعار الذهب عالميا اليوم
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ارتفاع محدود لأسعار الذهب عالميا اليوم

ارتفاع محدود لأسعار الذهب عالميا اليوم

ارتفاع محدود لأسعار الذهب عالميا اليوم
٠٧:١٠:١٩ م، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

صعدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في نطاق ضيق، وسط حذر المستثمرين قبيل بيانات الوظائف الأمريكية التي يمكن أن تؤثر في مسار أسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1816.89 دولار للأوقية، بحلول الساعة (09:17) بتوقيت جرينتش بعد تسجيل أدنى مستوى منذ 28 فبراير أمس الأربعاء.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% فقط إلى 1820.40 دولار للأوقية، حسب “الاقتصادية”.

وبحسب “رويترز”، قال المحلل المستقل روس نورمان إن الارتفاع الطفيف للذهب يأتي نتيجة الإقبال على الشراء مع تراجع الأسعار.

لكن الأمور لا تبدو شديدة الإيجابية للذهب مع احتمال استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

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الذهب يواصل التراجع عالميا مقابل ارتفاع الدولار

تراجع مؤشر الدولار

وتراجع مؤشر الدولار 0.2% بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة شهور أمس. ومن شأن تراجع الدولار أن يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية.

الفضة والمعادن النفيسة 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 20.9 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 939.13 دولار للأوقيةوتراجع البلاديوم 0.6% إلى 1364.21 دولار للأوقية.

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