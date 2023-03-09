ظاهرة غير مسبوقة.. السماء تمطر ديدان على هذه الدولة

تواصل- فريق التحرير:

تفاجأ سكان العاصمة الصينية بسقوط ديدان من السماء بعد عاصفة رعدية، في ظاهرة غير مسبوقة بالبلاد.

سقوط ديدان من السماء:

وبحسب ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، لم تكشف السلطات بعد عن سبب هذه الظاهرة الغريبة حتى الآن.

ويعتقد البعض بأن الرياح حملتها إلى البلاد حسب ظاهرة تحدثت عنها مجلة Mother Nature Network العلمية، وقال آخرون ربما سقطت من الأشجار.

السماء تمطر أسماكا:

وفي يناير 2022 فوجئ سكان مدينة تيكساركانا الأمريكية بهطول أمطار من الأسماك من السماء، فوق المنازل والشوارع، عقب العاصفة التي ضربت المدينة، وفقاً لصحيفة “إندبندنت”.

وقال توم بريغهام، مدير محل للسيارات في المدينة، مؤكداً هذه الظاهرة، إنه رأى الأسماك تتساقط من السماء خلال العاصفة الرعدية الأربعاء.

وأوضح بريغهام أن: “الجو كان ممطرا وبدا وكأنه على وشك أن يكون هناك إعصار.. ثم لاحظنا تساقط الأسماك”.

وشاهد بريغهام ما يصل إلى 25 إلى 30 سمكة، يتراوح طول الواحدة من ست إلى سبع بوصات، تناثرت على الأرض خارج محله، وكان هناك المزيد في العقار المجاور.

ولاحظ السكان أن الأسماك “فتحت رؤوسها” مما يشير إلى أنهم سقطوا من مكان مرتفع، وأشار بريغهام بأنهم ارتطموا بالخرسانة عندما سقطوا.

وكان هناك مشهد مشابه عبر الشارع في ملعب لكرة القدم، حيث شاهد اللاعبون أسماكا ملقاة بالقرب من الخطوط الجانبية.

وأصيب السكان بالحيرة، وتساءل البعض في البداية عما إذا كانت مزحة. وذكر آخرون أنهم سمعوا عن حوادث جرفت فيها الأسماك والضفادع في رياح الإعصار ثم سقطوا من السماء.

في حين أن سقوط “مطر بالحيوانات” أمر غير شائع، إلا أنه يحدث بالفعل – على الرغم من أنه لم يتم تسجيله رسميا من قبل العلماء.

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