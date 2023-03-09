هل استقدام العمالة المنزلية متاح من المغرب والسودان؟

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أكدت منصة مساند المخصصة لخدمات العمالة المنزلية في المملكة أن استقدام العمالة متاح الآن من السودان.

استقدام عمالة من المغرب والسودان:

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى إمكانية الاستقدام من المغرب والسودان.

وأجابت منصة مساند بقولها “يمكنك الآن تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية للجنسية المذكورة (السودان) من خلال حسابك لدى مساند في حال توافر ضوابط الاستقدام.

وأضافت “أن الاستقدام من المغرب غير متاح حالياً، ويمكن الاطلاع على الجنسيات المتاحة لكل مهنة من خلال الدخول إلى حسابك في مساند”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إتاحة الاستقدام لعشر مهن جديدة، وذلك عبر منصة مساند ضمن عمل الوزارة المستمر في تطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة.

ويأتي ذلك من خلال تقديم حلول تقنية وخدمات إلكترونية مبتكرة متكاملة؛ لرفع جودة الاستقدام وحفظ الحقوق وتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف المعنية و تحقيق أعلى درجات الرقابة.

المهن الجديدة المتاحة للاستقدام

وجاءت المهن الجديدة المتاحة للاستقدام على النحو التالي:

1- عامل عناية شخصية.

2- حارس منزلي.

3- مدرس خاص.

4- خياط منزلي.

5- مدير منزل.

6- مزارع منزلي.

7- قهوجي منزلي.

8- سفرجي منزلي.

9- مباشر منزلي.

10- أخصائي نطق و سمع خاص.

كما اتاحت أيضا الموارد البشرية مهن “مساعد شخصي، عامل مساند، سائقة خاصة”.

تنظيم وأتمتة عملية الاستقدام

وتعمل منصة مساند على تنظيم وأتمتة عملية الاستقدام بشكل متكامل، حيث تسهم بتقديم رحلة استقدام متكاملة تبدأ من خلال تمكين العميل من استعراض كل مكاتب الاستقدام في المملكة واختيار الأنسب له حسب مجموعة من المعطيات؛ ومنها تحديد الجنسية والمهن والأسعار،أو الاطلاع على تقييم العملاء السابقين وغيره دون الحاجة إلى زيارة المكتب.

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