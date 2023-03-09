إصدار الشهادة الصحية إلكترونيا للعاملين بالأغذية في المنطقة الشرقية

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، خدمة “إصدار الشهادة الصحية” للعاملين في الأنشطة المرتبطة بالغذاء، والصحة العامة رقميًا.

الخدمات المقدمة

وتهدف إلى تحسين خدمات الإلغاء، والاستعلام عن الشهادة الصحية لرفع جودة الخدمات المقدمة وتسهيل وصول المستفيدين إليها.

ويأتي ذلك في إطار التحول الرقمي الذي تشهده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حسب “اليوم”.

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دون مراجعة الأمانة

وستمكن هذه الخدمة المستفيدين من إصدار الشهادة الصحية، وطباعتها دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة أو البلدية؛ وذلك بعد أن ربطت نتائج الفحص الطبي بين الأمانة والبلديات ومنصة صحة رقميًا.

كما يمكن المستفيد إجراء الفحص الطبي في المنشآت الصحية المرخصة، وستنعكس نتيجة الفحص إلكترونيًا، مما يسهل عملية إصدار الشهادات الصحية عبر منصة “بلدي”.

تغيير البيانات

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، من تغيير بيانات الشهادة الصحية للأنشطة التجارية.

وأوضحت أن تغيير بيانات الشهادة الصحية يعد مخالفة عقوبتها غرامة 2000 ريال.

وأشارت إلى أن الغرامة ستطبق بدءا من تاريخ 1443/6/12 .