بتوجيه خادم الحرمين.. توزيع 300 ألف نسخة من القرآن الكريم في موريتانيا

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن توزيع 300.000 ألف نسخة من القرآن الكريم على المتسابقين في المسابقة السنوية للقرآن الكريم والسنة النبوية في موريتانيا.

300 ألف مصحف:

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، تسلم وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- يحفظه الله- من القرآن الكريم بمختلف الأحجام والبالغة (300.000) ألف نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، لتوزيعها على المتسابقين والمشاركين في المسابقة السنوية للقرآن الكريم والسنة النبوية في الجمهورية الموريتانية والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بموريتانيا وتحمل أسم خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ، وكذلك المراكز والجمعيات الخيرية ودور تحفيظ القرآن الكريم.

العناية والاهتمام بكتاب الله

وأضافت “ستجري مراسم تسليم الهدية في العاصمة نواكشوط يوم غد الجمعة الموافق السابع عشر من شهر شعبان لعام 1444هـ، بعد أن تم وصول كافة الشحنات”.

وبهذه المناسبة، رفع الوزير المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين سمو الامير محمد بن سلمان- حفظهما الله- على العناية والاهتمام بكل ما يخدم كتاب الله العزيز طباعة ونشراً وتعليمًا.

رسالة سامية

وأشار إلى أن هذه الدفعة من الهدية الملكية الغالية التي تتشرف الوزارة بالإشراف عليها ومباشرة إرسالها وتسليمها إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تبلغ 250 ألف نسخة من المصاحف برواية ورش عن نافع و(50) ألف نسخة برواية قالون عن نافع والتي ستكون معينة لهم في حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه وتدبر معانيه.

وأشار معاليه إلى أن هذه الهدية هي امتداد لما تم إرساله من المصاحف الشريفة من إصدارات المجمع تماشيًا مع الرسالة السامية التي تضطلع بها المملكة نحو خدمة كتاب الله ونشره للمسلمين بالعالم بملايين النسخ سنوياً وبالمجان.. منوهاً ــ في ختام تصريحه ــ بما توليه قيادة المملكة على مدى التاريخ من دعم وجهود لنشر وطباعة المصحف الشريف وتوزيعه للمسلمين في أرجاء المعمورة، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة عزها وتقدمها واستقراراها وأن يجزي ولاة أمرها خير الجزاء.

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