الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
تركي سحبه كلب من تحت الأنقاض: حياتي الآن مع الصلاة والقرآن
ارتفاع محدود لأسعار الذهب عالميا اليوم
اختراق التلفزيون والإذاعة الروسية وبث رسالة عن ضربة نووية (فيديو)
استشاري يوضح أكثر العوامل المسببة لجلطات القلب
شركة تطوير التعليم القابضة تعلن عن وظائف في عدة مدن
إصدار الشهادة الصحية إلكترونيا للعاملين بالأغذية في المنطقة الشرقية

الرئيسية

 /

محليات

 /

تعرّف على الخدمات الملزمة على المتجر المقدم للخدمة في التجارة الإلكترونية

تعرّف على الخدمات الملزمة على المتجر المقدم للخدمة في التجارة الإلكترونية

تعرّف على الخدمات الملزمة على المتجر المقدم للخدمة في التجارة الإلكترونية
٠٦:٢٢:٥٤ م، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة التجارة، اليوم الخميس، الخدمات الملزمة على المتجر المقدم للخدمة في التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على” تويتر”.

الخدمات في التجارة الإلكترونية

المتجر المقدم للخدمة ملزم بـ :

– الإفصاح عن خصائصها الأساسية.

– تقديم فاتورة بتكاليفها وموعد ومكان تقديمها.

– حماية بيانات المستهلك الشخصية.

– بيان أحكام العقد وإجراءاته.

وأفادت الوزارة أن للمستهلك حق استعادة قيمة الخدمة خلال 7 أيام في حال عدم الاستفادة أو الانتفاع، ولا يشمل ذلك خدمات مثل: الإيواء، النقل، والإطعام.

للاطلاع على الدليل الإرشادي للمتاجر الإلكترونية من خلال الرابط: ( هنا ).

اقرأ أيضا:

 أهداف رئيسة لحملات “التجارة” على منافذ البيع قبل رمضان

زيارات رقابية قبل رمضان 

وفي وقت سابق، نفذت وزارة التجارة زيارات رقابية استباقية على المنشآت التجارية بجميع مناطق المملكة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتستهدف الوزارة ما يلي:

1- متابعة وفرة السلع والمنتجات الرمضانية.

2- التحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة وزارة التجارة.

3- عقد اجتماعات دورية مع كبار الموردين لمتابعة سير سلاسل الإمداد.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الخدمات الملزمة للمتاجر المتاجر الإلكترونية وزارة التجارة

مواد ذات صلة

المزيد
حافلات جديدة موديلات 2020 لنقل وتفويج الحجيج (صور)

حافلات جديدة موديلات 2020 لنقل وتفويج الحجيج (صور)

٠٦:٢٢ م، الأربعاء، ٢٤ يوليو ٢٠١٩
أمريكا توقف اثنين مشتبه بهم في الاعتداء على مبتعثين سعوديين

أمريكا توقف اثنين مشتبه بهم في الاعتداء على مبتعثين سعوديين

٠٨:١٨ ص، الخميس، ٢١ أبريل ٢٠١٦
بالصور.. «مدني تربة» يبحث عن مفقود جرفته السيول صباح اليوم

بالصور.. «مدني تربة» يبحث عن مفقود جرفته السيول صباح اليوم

٠٣:٣٢ م، الثلاثاء، ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨
«مدني تبوك» ينقذ عائلة نشب حريق في منزلها بسبب المكيف

«مدني تبوك» ينقذ عائلة نشب حريق في منزلها بسبب المكيف

٠٩:٤٨ م، الأربعاء، ٢٣ يناير ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *