تعرّف على الخدمات الملزمة على المتجر المقدم للخدمة في التجارة الإلكترونية

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة التجارة، اليوم الخميس، الخدمات الملزمة على المتجر المقدم للخدمة في التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على” تويتر”.

الخدمات في التجارة الإلكترونية

المتجر المقدم للخدمة ملزم بـ :

– الإفصاح عن خصائصها الأساسية.

– تقديم فاتورة بتكاليفها وموعد ومكان تقديمها.

– حماية بيانات المستهلك الشخصية.

– بيان أحكام العقد وإجراءاته.

وأفادت الوزارة أن للمستهلك حق استعادة قيمة الخدمة خلال 7 أيام في حال عدم الاستفادة أو الانتفاع، ولا يشمل ذلك خدمات مثل: الإيواء، النقل، والإطعام.

للاطلاع على الدليل الإرشادي للمتاجر الإلكترونية من خلال الرابط: ( هنا ).

اقرأ أيضا:

أهداف رئيسة لحملات “التجارة” على منافذ البيع قبل رمضان

زيارات رقابية قبل رمضان

وفي وقت سابق، نفذت وزارة التجارة زيارات رقابية استباقية على المنشآت التجارية بجميع مناطق المملكة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتستهدف الوزارة ما يلي:

1- متابعة وفرة السلع والمنتجات الرمضانية.

2- التحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة وزارة التجارة.

3- عقد اجتماعات دورية مع كبار الموردين لمتابعة سير سلاسل الإمداد.