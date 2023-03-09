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لجذب أعداد متزايدة من المعتمرين.. المملكة تتيح تأشيرة الزيارة لجميع المهن بدول مجلس التعاون
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لجذب أعداد متزايدة من المعتمرين.. المملكة تتيح تأشيرة الزيارة لجميع المهن بدول مجلس التعاون

لجذب أعداد متزايدة من المعتمرين.. المملكة تتيح تأشيرة الزيارة لجميع المهن بدول مجلس التعاون

لجذب أعداد متزايدة من المعتمرين.. المملكة تتيح تأشيرة الزيارة لجميع المهن بدول مجلس التعاون
٠٥:٤٥:٢٦ م، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

رحبت الهيئة السعودية للسياحة بالقرار؛ الذي صدر اليوم متضمناً إتاحة تأشيرة الزيارة للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، دون اشتراط مهن محددة؛ وذلك في إطار تقديم المزيد من التسهيلات، واستهداف شرائح أكبر لأداء العمرة، والاستمتاع بالوجهات السياحية، والفعاليات النوعية والعالمية حول المملكة؛ طوال العام.

تزايد أعداد المعتمرين

وتأتي هذه الخطوة في سياق القرارات المتوالية؛ والصادرة من وزارة السياحة؛ مستهدفة تقديم التسهيلات والوصول إلى المستهدفات الاستراتيجية عبر جذب أعداد متزايدة من المعتمرين والسياح ورواد الأعمال؛ للوصول إلى 100 مليون زيارة سنوية بحلول العام 2030.

وبإمكان الراغبين في زيارة المملكة؛ زيارة الموقع الإلكتروني لروح السعودية visitsaudi.com للاطلاع على المزيد من المعلومات، عن التسهيلات المقدمة والوجهات السياحية الفريدة والتجارب الملهمة والباقات والعروض المقدمة وأجندة الفعاليات المقامة طوال العام.

منصة نسك

كما يمكن لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ زيارة المنصة الحكومية الموحدة “نُسُك” nusuk.sa والتي أطلقتها مؤخراً الهيئة السعودية للسياحة؛ بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتيسير إجراءات قدومهم لأداء العمرة والزيارة من جميع أنحاء العالم.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم تاشيرة الزيارة مجلس التعاون

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