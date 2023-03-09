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تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تحتفي بالفائزين في دورتها العاشرة
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تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تحتفي بالفائزين في دورتها العاشرة

تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تحتفي بالفائزين في دورتها العاشرة

تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تحتفي بالفائزين في دورتها العاشرة
٠٥:٣٥:٥٨ م، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

يُكرّم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الفائزين في الدورة العاشرة للجائزة، يوم الأحد القادم، في فندق الفيصلية.

يأتي هذا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله -، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

الأميرة نوف بنت عبدالله:

وأكدت رئيسة اللجنة التنفيذية عضو مجلس الأمناء سمو الأميرة نوف بنت عبدالله، أهمية الإنتاج المحلي للعمل الاجتماعي، خاصة أنه نافذة حقيقية لرواد هذا العمل من خلال الدعم والتحفيز وإيجاد فرص التأهيل.

وأشارت الأميرة نوف إلى أن رعاية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – للحفل دليل على دعم القيادة والدولة لمثل هذه المجالات.

من جانبه أوضح الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث، أن الدورة العاشرة للجائزة ظلت تعمل على مدار 3 أشهر لاختيار الفائزين، كما سجلت زيارات ميدانية لمختلف مناطق المملكة، للوقوف على الأعمال المرشحة وتقييمها ومن ثم اختيار أكثر البرامج والأعمال تنافسية.

وبين أن فروع الجائزة الستة تتضمن التميز في الإنجاز الوطني للجهات، التميز في الوقف الإسلامي للجهات الوقفية، التميز في برامج العمل الاجتماعي للجهات غير الربحية، التميز لرواد العمل الاجتماعي، التميز في المسؤولية الاجتماعية للشركات، التميز في الاستدامة البيئية.

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الكلمات الدلالية:
الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز التميز في العمل الاجتماعي الفائزين جائزة خادم الحرمين الشريفين

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