مشمولة بالتأمين الصحي.. 250 ألف ريال لزراعة الكلى و180 ألفًا للغسيل

تواصل – فريق التحرير:

تغطي وثيقة التأمين الصحي كافة النفقات العلاجية لمرضى الفشل الكلوي، وعمليات زرع الكلى.

وجاء ذلك ضمن وثيقة التأمين الصحي المحدثة التي بدأ تطبيقها منذ مطلع أكتوبر الماضي، وارتفعت بموجبها تغطية عمليات زراعة الكلى إلى 250 ألف ريال، فيما ارتفعت بالنسبة لنفقة الغسيل الكلوي إلى 180.

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الوثيقة توفر تغطية أوسع للمرضى

وبحسب مجلس الضمان الصحي فإن الوثيقة المحدثة توفر تغطية أوسع للمرضى، وأن حزمة المنافع الأساسية توفر الغسيل الكلوي والعديد من الخيارات العلاجية للمرضى.

كما تغطي الوثيقة عمليات الكلى لجميع المرضى المؤمن لهم، حيث بدأ سريات حزمة المنافع الصحية الأساسية المقدمة من مجلس الضمان على جميع وثائق المستفيدين الصادرة بدءا من 1 أكتوبر 2022 فصاعدًا.

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وتدعم الوثيقة المحدثة مستفيدي التأمين الصحي الخاص لضمان حصولهم على خدمات رعاية صحية أفضل وتحسين جودة حياتهم من خلال توفير تغطية متكاملة لمرضى الكلى المزمن.