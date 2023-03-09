مستشار سياسي: دبلوماسية المملكة بمسار حل الأزمة الروسية الأوكرانية ناجحة

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قال المستشار في مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية عبد العزيز بن رازن: إن دبلوماسية المملكة في مسار حل الأزمة الروسية الأوكرانية تجعل القضية تتنفس من جديد.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الدور النشط لدبلوماسية المملكة يجعل القصية تتنفس من جديد، في ظل الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية إلى روسيا.

بن فرحان في زيارة رسمية للعاصمة موسكو

وظهر اليوم، التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بوزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، وذلك خلال زيارته الرسمية للعاصمة موسكو.

مناقشة توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف فيما يخص العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

عمق العلاقات بين المملكة وروسيا

عقب ذلك عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها التأكيد على عمق العلاقات بين المملكة وروسيا، وأهمية استكمال نهج التشاور والتنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين.

فيديو | المستشار في مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية عبدالعزيز بن رازن: الدبلوماسية السعودية في مسار حل الأزمة الروسية الأوكرانية #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/X6LljRPQot — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 9, 2023

إيجاد حل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية

وأكد وزير الخارجية، على موقف المملكة الداعم لكافة المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الروسية – الأوكرانية، فيما ثمن وزير خارجية روسيا جهود المملكة في السلام الإقليمي والدولي وخاصة في الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، وجهودها في إحلال السلام في اليمن، معربًا عن امتنان موسكو لموقف الرياض المتوازن من الأزمة الأوكرانية وجهودها في مبادلة الأسرى.

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