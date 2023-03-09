الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
لجذب أعداد متزايدة من المعتمرين.. المملكة تتيح تأشيرة الزيارة لجميع المهن بدول مجلس التعاون
بتوجيه خادم الحرمين.. توزيع 300 ألف نسخة من القرآن الكريم في موريتانيا
تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تحتفي بالفائزين في دورتها العاشرة
عاجل.. المالية تعلن فائض ميزانية 2022: 90 مليار ريال
9 سنوات في أحشائها.. القصة الكاملة لوفاة حامل في “جنين متحجر”
مستشار سياسي: دبلوماسية المملكة بمسار حل الأزمة الروسية الأوكرانية ناجحة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مستشار سياسي: دبلوماسية المملكة بمسار حل الأزمة الروسية الأوكرانية ناجحة

مستشار سياسي: دبلوماسية المملكة بمسار حل الأزمة الروسية الأوكرانية ناجحة

مستشار سياسي: دبلوماسية المملكة بمسار حل الأزمة الروسية الأوكرانية ناجحة
٠٤:٤٩:٣٧ م، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قال المستشار في مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية عبد العزيز بن رازن: إن دبلوماسية المملكة في مسار حل الأزمة الروسية الأوكرانية تجعل القضية تتنفس من جديد.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الدور النشط لدبلوماسية المملكة يجعل القصية تتنفس من جديد، في ظل الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية إلى روسيا.

بن فرحان في زيارة رسمية للعاصمة موسكو

وظهر اليوم، التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بوزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، وذلك خلال زيارته الرسمية للعاصمة موسكو.

مناقشة توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف فيما يخص العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

عمق العلاقات بين المملكة وروسيا

عقب ذلك عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها التأكيد على عمق العلاقات بين المملكة وروسيا، وأهمية استكمال نهج التشاور والتنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين.

إيجاد حل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية

وأكد وزير الخارجية، على موقف المملكة الداعم لكافة المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الروسية – الأوكرانية، فيما ثمن وزير خارجية روسيا جهود المملكة في السلام الإقليمي والدولي وخاصة في الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، وجهودها في إحلال السلام في اليمن، معربًا عن امتنان موسكو لموقف الرياض المتوازن من الأزمة الأوكرانية وجهودها في مبادلة الأسرى.

اقرأ أيضًا:

ضابط استخبارات أمريكي يكشف مفاجأة حول نهاية الحرب في أوكرانيا

أوكرانيا: محطة زابوريجيا النووية بدون كهرباء بعد الضربات الروسية

أمريكا عن تكلفة دعم أوكرانيا الباهظة: الخسائر ستكون أكبر بكثير إذا توقفنا

حرب عالمية ثالثة تقترب.. روسيا تتهم أمريكا بحمل الكيماوي لخطوط المواجهة مع أوكرانيا

مملكة الإنسانية” تتصدر.. ترتيب الدول العربية في تقديم المساعدات الإغاثية لأوكرانيا

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أوكرانيا الأزمة الروسية الأوكرانية بن فرحان لافروف موسكو وزير الخارجية

مواد ذات صلة

المزيد
أعباء أقل وتركيز أكثر.. جامعة الملك عبدالعزيز توضح مميزات نظام الفصول الدراسية الثلاثة

أعباء أقل وتركيز أكثر.. جامعة الملك عبدالعزيز توضح مميزات نظام الفصول الدراسية الثلاثة

٠١:٢٣ م، الأربعاء، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
8 أغذية تحافظ على عقلك وتحميك من الخرف.. تعرف عليها

8 أغذية تحافظ على عقلك وتحميك من الخرف.. تعرف عليها

١٠:٤٧ ص، الأحد، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢
«الأرصاد» تتوقع: غبار على الرياض والشرقية.. وأمطار متفرقة بـ6 مناطق

«الأرصاد» تتوقع: غبار على الرياض والشرقية.. وأمطار متفرقة بـ6 مناطق

٠٧:٢٢ ص، الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠١٥
أحكام خيانة الأمانة وتقرير التعاون النووي مع كوريا على جدول أعمال «الشورى»

أحكام خيانة الأمانة وتقرير التعاون النووي مع كوريا على جدول أعمال «الشورى»

٠٤:٥١ م، الأحد، ١٣ سبتمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *