مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات تبلغ 4 مليارات ريال

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أغلق مؤشر السوق، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.5 %، عند 10463 نقطة (+ 53 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال.

وبحسب “أرقام”، ارتفع سهما مصرف الراجحي، وأرامكو، بنسبة 1 % عند 75 ريالا، و32.80 ريال، على التوالي، فيما أنهت أسهم دار الأركان، والتصنيع الوطنية، وزين السعودية، وأسواق العثيم، وسيرا القابضة، وبنك البلاد، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

أسهم الشركات المرتفعة

وتصدر سهم ثمار، ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 30.40 ريال، لتصل مكاسبه منذ إعادته للتداول، إلى 77 %، وكانت الشركة قد أعلنت مصادقة المحكمة التجارية بالرياض على تعديل مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة، وهذا بحسب ما وردها اليوم من المنظم المالي.

وأغلق سهم عذيب للاتصالات عند 61.20 ريال (+ 6 %)، في المقابل، تراجعت أسهم سابك للمغذيات، ومعادن، المجموعة السعودية، والمتقدمة، وبن داود، وأمريكانا، بنسب تراوح بين 1 و2 %.

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