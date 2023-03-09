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“الزكاة والضريبة والجمارك” تُنفذ أكثر من 11 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر

“الزكاة والضريبة والجمارك” تُنفذ أكثر من 11 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر

“الزكاة والضريبة والجمارك” تُنفذ أكثر من 11 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر
٠٤:٤٧:٢٨ م، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها نفذت أكثر من 11 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر فبراير الماضي، في مختلف مناطق ومدن المملكة.

الحملة التفتيشية شملت هذه القطاعات

وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، شملت عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها:

1 – البيع بالتجزئة.

2 – قطاع التغذية.

3 – الخدمات المهنية.

وأشارت إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية هي مخالفات:

1 – مخالفة عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية.

2 – مخالفة عدم إصدار الإشعارات الإلكترونية مدينة أو دائنة.

3 – عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة الإلكترونية.

وأفادت الهيئة أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز مستوى الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة، إلى جانب أن ذلك يأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني.

الهيئة تقدم مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الرسمي، أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية “ZATCA”، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

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أخبار السعودية زيارات تفتيشية مكافحة التستر التجاري هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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