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9 سنوات في أحشائها.. القصة الكاملة لوفاة حامل في “جنين متحجر”
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9 سنوات في أحشائها.. القصة الكاملة لوفاة حامل في “جنين متحجر”

9 سنوات في أحشائها.. القصة الكاملة لوفاة حامل في “جنين متحجر”

9 سنوات في أحشائها.. القصة الكاملة لوفاة حامل في “جنين متحجر”
٠٤:٥٩:١٩ م، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توفيت لاجئة كونغولية نتيجة سوء التغذية الحاد بعد اكتشاف إصابتها بما يسمى بـ “الجنين المتحجر”.

وظل الجنين المتكلس في أحشاء المرأة، التي لم يكشف عن اسمها، وتبلغ من العمر 50 عامًا لمدة تسع سنوات.

وزارت اللاجئة، مستشفى بالولايات المتحدة التي وصلتها للتوى للشكوى من تقلصات في المعدة وعسر الهضم وإحساس بالغرغرة بعد تناول الطعام.

وسرعان ما كشفت الأشعة عن موت جنين يبلغ من العمر 28 أسبوعًا استقر في أسفل بطنها حيث كان يضغط على أمعائها، لكنها رفضت إجراء عملية جراحية لإزالة الكتلة.

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ماذا قال الأطباء؟

وكتب الأطباء في مجلة “تقارير الحالة الطبية”، أن المريضة تعتقد أن حالتها الصحية مرتبطة بـ “تعويذة” ألقاها عليها شخص ما في تنزانيا.

وقبل تسع سنوات، عندما أدركت لأول مرة أنها فقدت طفلها، اتهم الأطباء في مخيم للاجئين الأم بارتكاب “أعمال شريرة” و “قتل طفلها” و “تعاطي المخدرات”.

وترك هذا الأمر أثرًا سيئًا في نفسها جعلها تخاف الأطباء، ومنذ ذلك الحين رفضت العلاج الطبي. وأكدت المرأة للفريق الطبي الأمريكي أنها “ستخبرهم عندما (تكون) جاهزة – لست خائفة من الموت”.

ولكن بعد 14 شهرًا فقط، ماتت بسبب سوء التغذية بعد أن منع الجنين أمعائها من امتصاص العناصر الغذائية الحيوية، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

قال الأطباء إن القضية سلطت الضوء على “الأثر غير المواتي” لـ “عدم الثقة الطبية” والحاجة إلى نموذج رعاية أفضل “لسد الفجوة بين فريق الرعاية الصحية واللاجئين المعاد توطينهم حديثًا”.

كما شجعوا الأطباء على “اكتساب المزيد من المعرفة حول هذه الحالة النادرة”.

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290 حالة للجنين المتحجر

وفقًا لورقة بحثية نُشرت عام 1996 في مجلة “الجمعية الملكية للطب، لم يتم توثيق سوى 290 حالة من حالات “الجنين المتحجر” في الأدبيات الطبية.

أقدمها امرأة فرنسية تبلغ من العمر 68 عامًا مدام كولومب شاتري. وتم تشريح جثتها بعد وفاتها عام 1582، حيث تبين أنها تحمل جنينًا محتجرًا متطورًا بالكامل في تجويف بطنها.

وظلت شاتري، التي قيل أن بطنها “منتفخة وقاسية ومؤلمة طوال حياتها” ، تحمل “الجنين المتحجر” لمدة 28 عامًا.

في عام 2013، صُدمت امرأة كولومبية مسنة عندما ذهبت إلى الطبيب بسبب آلام في الحوض وقيل لها إن الألم ناتج عن “جنين متحجر” يبلغ من العمر 40 عامًا.

في عام 2009، وضعت امرأة صينية تدعى هوانج ييجون (92 عامًا)، جنينًا متحجرًا كانت تحمله منذ أكثر من نصف قرن.

 

الكلمات الدلالية:
الجنين المتحجر سوء التغذية لاجئة كونغولية

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