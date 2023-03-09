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عاجل.. “الداخلية” تُعلن نتائج القبول في الأفواج الأمنية للرجال

عاجل.. “الداخلية” تُعلن نتائج القبول في الأفواج الأمنية للرجال

عاجل.. “الداخلية” تُعلن نتائج القبول في الأفواج الأمنية للرجال
٠٤:٠٧:٣٨ م، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة “جندي” للرجال،ولمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة “أبشر– توظيف”..

فتح القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت للرجال

كما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة “جندي” للرجال، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 19/ 8/ 1444 هـ حتى يوم الخميس الموافق 24/ 8/ 1444 هـ، وذلك عبر منصة “أبشر – توظيف”.

نتائج القبول المبدئي لمن تقدم لمكافحة المخدرات

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة “جندي أول – جندي”، ولمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة “أبشر – توظيف”.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأفواج الأمنية الوظائف العسكرية نتائج القبول المبدئي وزارة الداخلية

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