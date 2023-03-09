بديلة للملح.. وصفة ذهبية لمرضى ارتفاع ضفط الدم

تواصل – فريق التحرير:

من المعروف أن هناك علاقة بين الملح ورفع مستوى ضغط الدم، وهو ما يجعل الأطباء يحذرون من الإكثار من تناوله لمرضى الضغط المرتفع.

غعند تناول الكثير من الملح، الذي يحتوي على الصوديوم فإن الجسم يحبس الماء الزائد ويمنع خروج الملح من الجسم، مما قد يسبب عند البعض ارتفاع ضغط الدم. فالماء المضاف يضع جهدًا على القلب وأوعية الدم.

في السياق، دعا الدكتور خالد النمر، ‏‏‏إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين إلى استبدال الملح في الطعام بالليمون، قائلاً إن استخدامه لفترات طويلة يساعد في التحكم بالضغط المرتفع.

استبدال الملح في الطعام بالليمون لفترات طويلة يساعد في التحكم بالضغط المرتفع. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) March 9, 2023

اقرأ أيضًا:

“الغذاء والدواء” توضح نسب الملح المطلوبة في المنتجات الغذائية

دواء الضغط

وقال في تغريدات منفصلة، إنه “لايشترط في دواء الضغط أن يؤخذ في وقتٍ معينٍ دومًا”.

وأوضح أنه “من الطبيعي أن ينزل نبض القلب وضغط الدم أثناء النوم”، واعتبر في الوقت ذاته أن “فقر الدم الشديد من أسباب آلام القلب وضيق التنفس”.

اقرأ أيضًا:

في 10 دقائق.. اكتشاف مذهل يفتح الباب لعلاج الضغط

كبار السن والجلطات

وبين أن “غالبية آلام الصدر التي تأتي إلى الطواريء ليست من القلب… ولكن يظل تقييم الطبيب للحالة هو الفيصل”، موضحًا أن “بعض كبار السن يتحمل ألم الجلطة خوفًا من المستشفى ويكتم أمره عمن حوله… فيضطر أن يأتي وحالته متأخرة وحصلت فيها مضاعفات”.