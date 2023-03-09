بسبب تغير المناخ.. دراسة: وداعا للإنترنت المنزلي قريبا

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كشفت دراسة علمية عن تأثيرات المناخ على خدمة الإنترنت المنزلي، إذ يلحق تطرف الطقس في المحيطات والبحار الضرر الكبير على الكابلات البحرية ومساراتها.

وتوصلت الدراسة إلى أن تدفق البيانات الرقمية عبر شبكات الألياف البصرية حول العالم في خطر هي الأخرى بسبب ظاهرة تغير المناخ.

وأظهرت أن الأضرار التي تتعرض لها هذه الشبكات قد تكون هائلة بالنسبة للحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية التي تعتمد عملياتها وأنشطتها بشكل كامل على التدفق الآمن للبيانات الرقمية.

دراسة تحليلية

من جهته، قال الباحث توماس ويل المتخصص في الهندسة البيئية والمدنية والإنشائية بجامعة وسط فلوريدا: “الدراسة التحليلية التي أجريناها تؤكد بشكل واضح الحاجة إلى التخطيط بحرص عند رسم مسارات كابلات الإنترنت، وكذا محطات الوصول إلى اليابسة بحسب المخاطر الموجودة في كل منطقة، وطريقة تأثر هذه الكابلات بالتغيرات المناخية”.

وأوضح الباحثون أن اشتداد حدة الأعاصير الاستوائية في شمال المحيط الهادئ يضغط على الكابلات البحرية الغاطسة قبالة سواحل تايوان.

أهمية استراتيجية

وأضاف: “أما في المناطق القطبية التي تنطوي على أهمية استراتيجية بالغة، فقد أدى ذوبان الأنهار الجليدية والكتل الثلجية الطافية “إلى تغيرات عميقة في طبيعة بيئة المحيطات بشكل أسرع مقارنة بأجزاء أخرى كثيرة من العالم”.

بدأت تبعات التغير المناخي واضحة للعيان في الكثير من مرافق الحياة كارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والأعاصير وذوبان الثلوج في القطبين، ويبدو أنها لن تتوقف على ذلك.

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