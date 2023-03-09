بعد ساعات من بدء صرف دفعة مارس.. بيان عاجل من حساب المواطن

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كشف “حساب المواطن”، أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الـ 64 لشهر مارس وصل إلى 152 مليار ريال سعودي، وفق المتحدث باسم البرنامج.

وقال المتحدث الرسمي عبر حسابه في موقع “تويتر”، إن مبالغ الأثر الرجعي وصلت إلى 2 مليار ريال.

152 مليار ريال سعودي إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 64 لشهر مارس.https://t.co/LjBkCNxQ7n pic.twitter.com/5zI2Y3Sp8c — المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) March 9, 2023

تفاصيل الدفعة الـ 64 لشهر مارس

وفي وقت سابق اليوم، كشف “حساب المواطن” عن تفاصيل الدفعة الـ 64 لشهر مارس.

وقال عبر حسابه الرسمي في موقعه “تويتر”، إنه تم إيداع 3.7 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج “حساب المواطن”. وأشار إلى أن 76 في المائة من المستحقيين تحصلوا على الدعم.

وأعلن برنامج “حساب المواطن” بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم وسيستمر ذلك حتى نهاية اليوم الخميس.

وجرت العادة على صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، لكن في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

ونوه “حساب الموطن” على أن “البرنامج لا يزال قائمًا”، ردًا على استفسارات للمستفيدين حول ما إذا كان صرف دعم حساب المواطن سوف يتوقف بدءًا من الشهر القادم، موضحًا أن “هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها”.

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الدعم الإضافي من حساب المواطن

وأعلن “حساب المواطن”، أن الدعم الإضافي سيستمر صرفه للمستفيدين حتى دفعة شهر مارس، مضيفًا: “تنفيذًا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل”.

وفي الرابع من يوليو 2022 تم إعادة فتح التسجيل مجددًا في برنامج “حساب المواطن”، وتم تخصيص 8 مليارات ريال دعمًا إضافيًا للمستفيدين حتى نهاية العام، وقد تم تمديدها لمدة ثلاثة أشهر حتى مارس المقبل.

كم الدعم الإضافي؟

يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:

إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.

-كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.

-التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.

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برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها.

خطوات التسجيل في حساب المواطن:

1- الدخول على موقع حساب المواطن.

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.