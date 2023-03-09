أحدث التوابع.. صخور ضخمة تنهار بسبب زلزال تركيا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو الانهيارات الصخرية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي.

وأظهر المقطع الذي نشرته صحيفة “يني شفق” في حسابها عبر موقع “تويتر”، الصخور التي تدحرجت من على سفح أحد الجبال بمحاذاة المنازل السكنية في منطقة كاهتا التابعة لولاية آدي يامان التركية، بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي البلاد.

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تأثيرات الزلزال

ويقول خبراء إن الزلازل الهائلة التي ضربت تركيا الشهر الماضي أحدثت تغييرًا هائلاً في الصفائح التكتونية، التي “تجلس” أو تقع عليها تركيا، حيث دفعت بالبلاد إلى الغرب بما مقداره إلى ثلاثة أمتار.

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وكشف خبراء الأرصاد أن امتداد 140 ميلا (225 كم) من الصدع بين صفيحة الأناضول والصفيحة العربية قد تمزق حيث تقع البلاد على خطوط الصدع الرئيسية التي تحد صفيحة الأناضول والصفيحة العربية والصفيحة الأوراسية.