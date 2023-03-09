بيان تحذيري شديد اللهجة من اليونسكو لإيران بخصوص تسمم الطالبات

تواصل – فريق التحرير:

طالبت منظمة الأمم المتحدة ممثلة في الـ “يونسكو”، النظام الإيراني بسرعة فتح تحقيق شامل وعاجل لمعرفة سبب تسمم الطالبات.

مطالب دولية بتسهيل عودة البنات إلى المدارس

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد أعربت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، عن قلقها الشديد إزاء أحداث تسميم الطالبات في إيران ووصفت الأحداث بأنها انتهاك لحقوقهن في التعليم الآمن مطالبة السلطات الإيرانية بالتحقيقات الشاملة والعاجلة وتسهيل عودة البنات إلى المدارس.

في الوقت نفسه، حكم القضاء الإيراني اليوم بالسجن 18 عاما و3 أشهر على الناشطة في مجال حقوق الطفل سمانه أصغري والتي اعتقلت في الشهر الأول من الانتفاضة الإيرانية الأخيرة في طهران، وتقبع الآن في سجن “قرجك” بالقرب من العاصمة.

ونددت منظمة “مراسلون بلا حدود”، في بيان، باعتقال علي بورطباطبائي، أحد مديري موقع “قم الإخباري”، الذي تابع أنباء تسميم تلميذات المدارس في إيران وطالبت بالإفراج عنه.

عقوبات على 3 شركات إيرانية وقياداتها

يأتي هذا في الوقت الذي فرضت فيه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مسؤولين كبيرين في السجون الإيرانية لارتكاب انتهاكات حقوقية بحق النساء، مؤكدة أنها فرضت عقوبات على 3 شركات إيرانية وقياداتها بسبب دورها في عمليات القمع.

اقرأ أيضًا:

عقوبات أمريكية على 3 شركات ومسؤولين بالجيش والحرس الثوري الإيراني

معارضون يطالبون بلجنة أممية لتقصي الحقائق بشأن تسمم الطالبات في إيران

في بيان ثلاثي.. دول أوروبية تطالب بمحاسبة إيران على التزاماتها النووية