الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
بيان تحذيري شديد اللهجة من اليونسكو لإيران بخصوص تسمم الطالبات
مفاجأة.. تناول الخضروات الورقية يقي من أحد أخطر الأمراض
أحدث التوابع.. صخور ضخمة تنهار بسبب زلزال تركيا (فيديو)
تنبيه عاجل من “حساب المواطن” لمن لم يصرف دفعة مارس
شرطة الرياض تضبط 4 بنجلاديشيين يزورون الإقامات في الرياض
وزير الخارجية: المملكة تسعى لوقف دائم لإطلاق نار في اليمن وبدء عملية سياسية

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

تنبيه عاجل من “حساب المواطن” لمن لم يصرف دفعة مارس

تنبيه عاجل من “حساب المواطن” لمن لم يصرف دفعة مارس

تنبيه عاجل من “حساب المواطن” لمن لم يصرف دفعة مارس
٠٣:٠٣:١٨ م، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن “حساب المواطن”، أنه سيستمر في إيداع الدفعة الـ 64 لشهر مارس في حسابات المستفيدين حتى نهاية اليوم الخميس.

وردًا على استفسار لأحد المستفيدين يقول إنه لم يحصل بعد على الدفعة 64، قالت “خدمة المستفيدين” في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”: “بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر” مارس” وسيستمر حتى نهاية يوم الخميس”.

وأضافت: “وبإمكانك التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق” تسجيل دخول، الدفعات المالية””.

تفاصيل الدفعة الـ 64 من حساب المواطن 

وفي وقت سابق اليوم، كشف “حساب المواطن” عن تفاصيل الدفعة الـ 64 لشهر مارس.

وقال عبر حسابه الرسمي في موقعه “تويتر”، إنه تم إيداع 3.7 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج “حساب المواطن”. وأشار إلى أن 76 في المائة من المستحقيين تحصلوا على الدعم.
وأعلن برنامج “حساب المواطن” بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم وسيستمر ذلك حتى نهاية اليوم الخميس.

وجرت العادة على صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، لكن في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

ونوه “حساب الموطن” على أن “البرنامج لا يزال قائمًا”، ردًا على استفسارات للمستفيدين حول ما إذا كان صرف دعم حساب المواطن سوف يتوقف بدءًا من الشهر القادم، موضحًا أن “هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها”.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ 64 من “حساب المواطن”

الدعم الإضافي من حساب المواطن

وأعلن “حساب المواطن”، أن الدعم الإضافي سيستمر صرفه للمستفيدين حتى دفعة شهر مارس، مضيفًا: “تنفيذًا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل”.

وفي الرابع من يوليو 2022 تم إعادة فتح التسجيل مجددًا في برنامج “حساب المواطن”، وتم تخصيص 8 مليارات ريال دعمًا إضافيًا للمستفيدين حتى نهاية العام، وقد تم تمديدها لمدة ثلاثة أشهر حتى مارس المقبل.

اقرأ أيضًا:

مع صرف دفعة مارس.. نكشف مصير الدعم الإضافي من “حساب المواطن”

كم الدعم الإضافي؟

يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:

إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.

-كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.

-التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. بدء إيداع دعم شهر مارس في حساب المواطن

برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها.

خطوات التسجيل في حساب المواطن:

1- الدخول على موقع حساب المواطن .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

الكلمات الدلالية:
62التسجيل في حساب المواطن أخبار حساب المواطن استحقاق حساب المواطن اعتراض حساب المواطن الدفعة 64 من حساب المواطن برنامج حساب المواطن تحديث حساب المواطن تسجيل حساب المواطن حساب المواطن حساب المواطن 1443 حساب المواطن السعودي حساب المواطن تسجيل حساب المواطن تسجيل جديد دخول حساب المواطن دعم حساب المواطن دفعة مارس من حساب المواطن رابط حساب المواطن رقم حساب المواطن سجيل في حساب المواطن شروط حساب المواطن صرف مستحقات الدفعة طريقة التسجيل في حساب المواطن طريقة التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال

مواد ذات صلة

المزيد
«وزير التعليم» يوجه رسالة لـ10 آلاف معلم ومعلمة جُدد.. هذا ما قاله

«وزير التعليم» يوجه رسالة لـ10 آلاف معلم ومعلمة جُدد.. هذا ما قاله

٠٢:٠٨ م، السبت، ٢٤ أغسطس ٢٠١٩
«مُعنفة أبها»: القضية أساءت لأهلي وزوجي.. ولن أترك حقي

«مُعنفة أبها»: القضية أساءت لأهلي وزوجي.. ولن أترك حقي

٠٤:٠٦ م، الأربعاء، ٠٤ أبريل ٢٠١٨
مصادر: راتب العمالة الإندونسية 2400 ريال بنظام «التأجير الشهري»

مصادر: راتب العمالة الإندونسية 2400 ريال بنظام «التأجير الشهري»

٠٧:٥٦ ص، الثلاثاء، ١٧ أكتوبر ٢٠١٧
عضو «كبار العلماء»: التساهل في الصلاة على الكرسي «غير جائز»

عضو «كبار العلماء»: التساهل في الصلاة على الكرسي «غير جائز»

٠٦:١١ م، الجمعة، ٠٣ فبراير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *