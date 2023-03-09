مفاجأة.. تناول الخضروات الورقية يقي من أحد أخطر الأمراض

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كشفت دراسة حديثة أن تناول حصة واحدة فقط من الخضار الورقية في اليوم قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف وتدهور عقلك.

وأظهرت عمليات المسح أن كبار السن الذين تناولوا ما لا يقل عن ستة أجزاء من الخضر لديهم مستويات أقل من اللويحات المرتبطة بمرض الزهايمر ولديهم أدمغة أصغر بأربع سنوات من أقرانهم، بحسب “روسيا اليوم”.

وقالت معدة الدراسة بوجا أغاروال، من جامعة RUSH في شيكاغو: “هذه النتائج مثيرة. كان التحسن في النظم الغذائية للأشخاص في منطقة واحدة فقط – مثل تناول أكثر من ست حصص من الخضار الورقية الخضراء في الأسبوع، أو عدم تناول الأطعمة المقلية – مرتبطا بعدد أقل من لويحات الأميلويد في الدماغ”.

ويُعتقد أن الخرف ناتج عن بروتينات أميلويد في الدماغ تتجمع معا وتسبب تلفا للخلايا العصبية الرئيسية. والخضار الورقية الخضراء غنية بمضادات الأكسدة التي قد تساعد في حماية الدماغ من الإجهاد التأكسدي، المرتبط بتراكم لويحات الأميلويد.

ودرس الباحثون حالات 581 شخصا بمتوسط عمر 84 عاما بتقييم نظامهم الغذائي، وقد وافقوا على التبرع بأدمغتهم عند الوفاة لتعزيز البحث عن الخرف.

السائل الدماغي

في سياق متصل، كشف د. وتر شيفينك ، مدير برنامج جراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية الدقيقة وأستاذ جراحة الأعصاب أن السائل الدماغي النخاعي يدور حول الدماغ والحبل الشوكي للمساعدة في حمايتهم من الإصابة.

وأوضح د. وتر شيفينك أنه عندما يتسرب هذا السائل إلى الجسم ، يمكن أن يتدلى الدماغ ، مما يسبب أعراض الخرف.

وأضاف شيفينك “أن العديد من المرضى الذين يعانون من ترهل الدماغ والذي يمكن اكتشافه من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي لا يتم تشخيصهم ، ونصح الأطباء بإلقاء نظرة ثانية على المرضى الذين يعانون من أعراض منبهة.

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