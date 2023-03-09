وزير الخارجية: المملكة تسعى لوقف دائم لإطلاق نار في اليمن وبدء عملية سياسية

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قال وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تسعى إلى وقف دائم لإطلاق نار في اليمن، ثم بدء عملية سياسية.

المملكة تتحاور مع كل الشركاء

وأوضح أن الأولوية الآن هي لوقف إطلاق النار ومن ثم إطلاق حوار يمني – يمني يضمن استقرار اليمن وازدهاره، وأن المملكة تتحاور مع كل الشركاء بما في ذلك واشنطن حول القضايا الدولية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، في موسكو، اليوم، أنه ناقش الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا على موقف المملكة الداعم لكافة المساعي الإقليمية والدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة، وكل ما من شأنه تحقيق السلام ووقف المعاناة بسبب تداعيات هذه الأزمة، خاصة على الدول النامية.

المملكة حريصة على تبادل وجهات النظر مع روسيا

وأشار إلى أنه أجرى ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، محادثات بناءة، تناولت الأزمة في أوكرانيا وانعكاساتها على الدول النامية، مؤكداً موقف المملكة الداعم لكل المساعي الهادفة لإيجاد حل سياسي للأزمة، مثنيًا على موقف روسيا من القضية الفلسطينية.

وأكد حرص المملكة على تبادل وجهات النظر مع روسيا حول الأزمات الدولية، وسعيها لتعزيز وتطوير العلاقات مع روسيا على جميع الأصعدة، مؤكدًا تتطلع الرياض إلى توحيد الرؤى مع روسيا.

روسيا: دور المملكة مهم في تسوية القضايا الدولية

من ناحيته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: إن دور المملكة مهم في تسوية القضايا الدولية، مبينًا أنه من المهم التنسيق المستمر مع المملكة على جميع المستويات، وان بلاده ترحب بمستوى العلاقات مع المملكة وتعزيزها من الأولويات.

المملكة تتحاور مع كل الشركاء

وأوضح أن الأولوية الآن هي لوقف إطلاق النار ومن ثم إطلاق حوار يمني – يمني يضمن استقرار اليمن وازدهاره، وأن المملكة تتحاور مع كل الشركاء بما في ذلك واشنطن حول القضايا الدولية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، في موسكو، اليوم، أنه ناقش الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا على موقف المملكة الداعم لكافة المساعي الإقليمية والدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة، وكل ما من شأنه تحقيق السلام ووقف المعاناة بسبب تداعيات هذه الأزمة، خاصة على الدول النامية.

المملكة حريصة على تبادل وجهات النظر مع روسيا

وأشار إلى أنه أجرى ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، محادثات بناءة، تناولت الأزمة في أوكرانيا وانعكاساتها على الدول النامية، مؤكداً موقف المملكة الداعم لكل المساعي الهادفة لإيجاد حل سياسي للأزمة، مثنيًا على موقف روسيا من القضية الفلسطينية.

وأكد حرص المملكة على تبادل وجهات النظر مع روسيا حول الأزمات الدولية، وسعيها لتعزيز وتطوير العلاقات مع روسيا على جميع الأصعدة، مؤكدًا تتطلع الرياض إلى توحيد الرؤى مع روسيا.

روسيا: دور المملكة مهم في تسوية القضايا الدولية

من ناحيته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: إن دور المملكة مهم في تسوية القضايا الدولية، مبينًا أنه من المهم التنسيق المستمر مع المملكة على جميع المستويات، وان بلاده ترحب بمستوى العلاقات مع المملكة وتعزيزها من الأولويات.

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