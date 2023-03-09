الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
شرطة الرياض تضبط 4 بنجلاديشيين يزورون الإقامات في الرياض
وزير الخارجية: المملكة تسعى لوقف دائم لإطلاق نار في اليمن وبدء عملية سياسية
لليوم الثاني.. النفط يواصل تراجعه و “برنت” يهوي لـ82 دولارا للبرميل
عاجل.. تنفيذ حكم القتل بجانيين في منطقة مكة استهدفا رجال الأمن ومواقع أمنية
آلاف الوحدات السكنية.. بشرى لأهالي الرياض
وظائف شاغرة وفرص تدريب بـ “طيران أديل”.. التفاصيل ورابط التقديم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شرطة الرياض تضبط 4 بنجلاديشيين يزورون الإقامات في الرياض

شرطة الرياض تضبط 4 بنجلاديشيين يزورون الإقامات في الرياض

شرطة الرياض تضبط 4 بنجلاديشيين يزورون الإقامات في الرياض
٠٢:٥٢:٣٧ م، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة الرياض على 4 مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية البنجلاديشية لاتخاذهم محلًا للطباعة والنسخ مقرًا لتزوير رخص الإقامة وبطاقات التأمين وتلقيها وتمريرها للمخالفين عبر تطبيق الواتساب.

وضبط بحوزة المتهمين 358 بطاقة معدة لذلك ومبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض 

وفي وقت سابق، ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطنين لارتكابهما حوادث جنائية، تمثلت في سلب المحلات التجارية، باستخدام مركبة مسروقة تم استردادها.

وضبط بحوزتهما 33 قرصًا خاصعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة، على ما أفاد حساب الأمن العام عبر موقع “تويتر”.

اقرأ أيضًا:

تكسير أبواب مستودعات الشركات وسرقة ما فيها.. شرطة جدة تطيح بـ 7 أشخاص لارتكابهم حوادث جنائية

عقوبة جريمة السرقة

هي جريمة حدية، حيث يُعاقب على السرقة (السرقة في الخفاء) ببتر اليد اليمنى للجاني حتى الرسغ.

وقد يُعاقب على السطو المسلح أو السطو السريع بالإعدام أو الصلب أو بتر اليدين والقدمين من الجانبين المتقابلين من الجسم، حسب شدة الجريمة.

اقرأ أيضًا:

شرطة القصيم تقبض على يمني ادّعى تعرضه للسرقة تحت تهديد السلاح

فالسطو المتكرر يمكن أن يعاقب عليه بتر اليد اليمنى والسرقة المشددة ببتر اليد والقدم.

وتتنطبق هذه الأحكام على سرقة السيارات، حيث إنها من جرائم السرقة المعاقب عليها بقطع اليد، إذا توافرت الشروط.

اقرأ أيضا:

شرطة الرياض تطيح بمواطنين لارتكابهما حوادث سلب

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية المملكة شرطة الرياض منطقة الرياض

مواد ذات صلة

المزيد
مغردون يجددون حملة “الحشمة عبادة” في العيد

مغردون يجددون حملة “الحشمة عبادة” في العيد

١١:٠٩ م، الجمعة، ٠٣ أكتوبر ٢٠١٤
الصحة: وفاة مواطن بـ«كورونا» في حائل.. وإصابتان جديدتان بالهفوف والأفلاج

الصحة: وفاة مواطن بـ«كورونا» في حائل.. وإصابتان جديدتان بالهفوف والأفلاج

٠٥:٤٩ م، الثلاثاء، ٢٨ يونيو ٢٠١٦
قطة تشارك الصائمين إفطارهم بالحرم المكي

قطة تشارك الصائمين إفطارهم بالحرم المكي

٠٩:٣٩ م، السبت، ٢٠ يونيو ٢٠١٥
تركيا تقصف مواقع «داعش» و«أكراد سوريا» لفتح ممر لـ«المعارضة المعتدلة»

تركيا تقصف مواقع «داعش» و«أكراد سوريا» لفتح ممر لـ«المعارضة المعتدلة»

٠٢:٣٧ ص، الثلاثاء، ٢٣ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *