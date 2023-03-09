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لليوم الثاني.. النفط يواصل تراجعه و “برنت” يهوي لـ82 دولارا للبرميل
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لليوم الثاني.. النفط يواصل تراجعه و “برنت” يهوي لـ82 دولارا للبرميل

لليوم الثاني.. النفط يواصل تراجعه و “برنت” يهوي لـ82 دولارا للبرميل

لليوم الثاني.. النفط يواصل تراجعه و “برنت” يهوي لـ82 دولارا للبرميل
٠٢:٢٤:٠٧ م، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

واصل النفط  الخام تراجعه  لليوم الثاني على التوالي، بعدما بددت المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية لارتفاع أسعار الفائدة تأثير الانخفاض غير المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 82.32 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 11 سنتا إلى 76.55 دولار للبرميل، وهبط الخامان القياسيان بين 4 و5 %.

كان آخر ارتفاع سجله النفط، يوم الثلاثاء الماضي، وجاء نتيجة مخاوف بشأن قلة الطاقة الفائضة في السوق وعدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية بينما يتعافى الطلب من الصين.

العقود الآجلة لخام برنت

وفي هذا اليزك/ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.5 في المئة إلى 86.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:54 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 0.4 في المئة عند التسوية.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.76 دولار للبرميل، مرتفعا 0.4 في المئة، بعد ارتفاعه واحدًا في المئة في الجلسة السابقة.

وتتجه أسعار برنت للارتفاع للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول فترة مكاسب منذ مايو 2022، مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين ومع زيادة طاقة التكرير الجديدة في آسيا والشرق الأوسط، وتكرير المزيد من الخام.

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