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وظائف شاغرة وفرص تدريب بـ “طيران أديل”.. التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف شاغرة وفرص تدريب بـ “طيران أديل”.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة وفرص تدريب بـ “طيران أديل”.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة وفرص تدريب بـ “طيران أديل”.. التفاصيل ورابط التقديم
٠٢:٠٤:٥٨ م، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعلن شركة طيران أديل – التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، بالإضافة لفرص تدريب على رأس العمل (تمهير)، للعمل في عدة مدن.

وفيما يلي التفاصيل:

المسميات الوظيفية:

-أخصائي سلامة – FDM.
-عالم البيانات – تمهير.
-محلل الايرادات والمساعده.
-قائد هندسة البيانات.
-محلل ذكاء الأعمال.
-منسق اداري – تمهير.
-مخطط المادي.
-مسؤول أنظمة أول.
-مهندس دعم أنظمة تكنولوجيا المعلومات.
-أخصائي مراقبة الوثائق.
-مهندس خدمات فنية.
-مدير معدات الدعم الأرضي (GSE).
-مشاركة الموظفين ومنسق سفر الشركات.
-مدير المواد.
-أمين المخزن.
-مسؤول حقيبة الطيران الإلكترونية.
-مراقب الشبكة (مرسل الأب).
-مراقب الجودة – المفتش الفني.
-منسق تحول (مطار الرياض – مطار الدمام).
-منسق التوظيف – تمهير.
-مدير محاسبة الإيرادات.
والمزيد …

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عن الشركة:

طيران أديل، هي شركة طيران منخفضة التكلفة، ومملوكة للمؤسسة العامة للخطوط السعودية، تأسست في 17 أبريل 2016م.ومقرها مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية. تقدم خدمة النقل الجوي الاقتصادي، وتعمل باستقلالية تامة عن شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي.
طريقة التقديم:
أوضحت أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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