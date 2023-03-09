20 وظيفة معرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي.. هل تعمل في واحدة منها؟

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في ظل قدرته على أداء المهام المعقدة التي كان يعتقد في السابق أن البشر وحدهم الذين لديهم القدرة على القيام بها، كشفت دراسة جديدة عن قائمة من 20 مهنة معرضة للخطر من قبل الذكاء الاصطناعي،

الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة برينستون في نيوجيرسي بالولايات المتحدة تكشف عن 20 مهنة هي الأكثر عرضة لخطر الاستغناء عنها بفضل الذكاء الاصطناعي.

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موظفو الكول سنتر في المقدمة

ويأتي في المقدمة موظفو “الكول سنتر”، لكن التهديد الأكبر يشمل العاملين في التدريس من تخصصات مختلفة، بما في ذلك اللغات والتاريخ والقانون والدين.

ويقول الباحثون: “من المرجح أن يكون تأثير الذكاء الاصطناعي على العمل متعدد الأوجه. في بعض الحالات، قد يكون الذكاء الاصطناعي بديلاً عن العمل الذي كان يقوم به البشر سابقًا، وفي حالات أخرى، قد يكمل الذكاء الاصطناعي العمل الذي يقوم به البشر”.

من الأمثلة البارزة على ذلك برنامج المحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي”، الذي طورته شركة “أوبن إيه آي” في أواخر عام 2022، الذي أثار قدرًا كبيرًا من الاهتمام والجدل.

وفي دراستهم المنشورة على موقع “أركايف”، قام الباحثون أولاً ببناء خوارزمية تقيس مدى إمكانية أتمتة 800 مهنة بواسطة الذكاء الاصطناعي، من خلال ربط 10 تطبيقات مدعومة بالذكاء الصناعي، مثل نمذجة اللغة، بـ 52 قدرة بشرية لفهم ما إذا كانت أي منها وثيقة الصلة.

وكشفت النتائج عن أفضل 20 وظيفة يمكن أن يقوم بها الذكاء الاصطناعي، العديد منها ذات رواتب عالية وتتطلب مستوى عاليًا من التعليم، بما في ذلك الخبراء الاكتواريين ومحللي الميزانية والمحاسبين والقضاة.

الوظائف المعرضة للخطر

لكن عندما قام مؤلفو الدراسة بتعديل الخوارزمية لتأخذ في الاعتبار التطورات المهمة في نمذجة اللغة التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية، قدمت قائمة مختلفة من الوظائف المعرضة للخطر.

وتصدر موظفو “الكول سنتر” قائمة الوظائف الأكثر عرضة للخطر، وهو ما قد لا يكون مفاجئًا لأن العديد من الشركات تستخدم حاليًا روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وكان 14 من أصل 20 مهنة معرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي مدرسين في تخصصات مختلفة، بما فيهم مدرسو التاريخ والجغرافيا والدين وعلم الاجتماع واللغة الإنجليزية.

وقال فريق البحث، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”، إن “المهن في مجال التعليم من المرجح أن تتأثر نسبيًا بالتقدم في نمذجة اللغة أكثر من المهن الأخرى”.

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الوظائف الأكثر والأقل احتمالاً لقيام الروبوتات بشغلها

تأتي الدراسة بعد فترة وجيزة من كشف باحثين من المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان عن الوظائف التي يعتقدون أنها الأكثر والأقل احتمالاً لقيام الروبوتات بشغلها.

وأظهرت النتائج التي توصلوا إليها، أن من يقومون بتعبئة اللحوم والمنظفات والبناة يواجهون مخاطر أكبر لاستبدالهم بالآلات، في حين أن المعلمين والمحامين والفيزيائيين آمنون.

أوضح البروفيسور رافائيل لاليف، الذي شارك في قيادة الدراسة، أن “التحدي الرئيسي الذي يواجه المجتمع اليوم هو كيف تصبح مرنًا ضد الأتمتة. يوفر عملنا نصائح مهنية مفصلة للعمال الذين يواجهون مخاطر كبيرة من الأتمتة، مما يسمح لهم بتولي وظائف أكثر أمانًا أثناء إعادة استخدام العديد من المهارات المكتسبة في الوظيفة القديمة”.

قائمة بالوظائف المعرضة للخطر

وفيما يلي قائمة بـأكثر من 20 مهنة معرضة لخطر استبدال العاملين بها بالذكاء الاصطناعي:

1 موظفو “الكول سنتر”

2 مدرسو اللغة الإنجليزية وآدابها (التعليم العالي)

3 مدرسو اللغات الأجنبية وآدابها (التعليم العالي)

4 مدرسو التاريخ (التعليم العالي)

5 مدرسو القانون (التعليم العالي)

6 مدرسو الفلسفة والدين (التعليم العالي)

7 مدرسو علم الاجتماع (التعليم العالي)

8 مدرسو العلوم السياسية (التعليم العالي)

9 مدرسو العدالة الجنائية وإنفاذ القانون (التعليم العالي)

10 علماء الاجتماع

11 مدرسو الخدمة الاجتماعية (التعليم العالي)

12 مدرسو علم النفس (التعليم العالي)

13 مدرسو الاتصالات (التعليم العالي)

14 علماء السياسة

15 مدرسو الدراسات الإقليمية والعرقية والثقافية (التعليم العالي)

16 المحكمون والوسطاء والموفقون

17 قضاة الصلح

18 مدرسو الجغرافيا (التعليم العالي)

19 مدرسو علوم المكتبات (التعليم العالي)

20 الأطباء النفسيون الإكلينيكيون والاستشاريون والمدرسيون