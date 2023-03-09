آلاف الوحدات السكنية.. بشرى لأهالي الرياض

تواصل – واس:

أعلنت مجموعة “روشن ” إحدى المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة والمطور العقاري الرائد بالمملكة عن توقيع اتفاقية مع شركة “الحبيب العقارية” لبيع أرضٍ مشروطة تبلغ مساحتها أكثر من 96 ألف متر مربع.

ويستهدف المشروع تطوير أكثر من 1500 وحدة سكنية متكاملة، ضمن المرحلة الثانية من حي “سدرة” في مدينة الرياض.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروفر : “كجزء من التزامنا بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا في مجتمعات روشن، نحن على ثقة بأن شركة الحبيب العقارية ستمثل رؤيتنا في إنشاء مجتمعات متكاملة ومؤنسنة تعزز جودة الحياة للسكان”.

اتفاقية مع شركة أجدان للتطوير العقاري

وفي وقت سابق، وقعت «روشن»، اتفاقية مع شركة أجدان للتطوير العقاري، تقوم بموجبها أجدان بشراء وتطوير أراض تستهدف إنشاء أكثر من 270 فيلا ضمن مجتمع «سدرة»، أحد المجتمعات السكنية المتميزة التي طورتها «روشن» في مدينة الرياض.

ومن المتوقع أنَّ يتم تشييد الوحدات الجديدة على أرض تزيد مساحتها عن 80,700 متر مربع كجزء من المرحلة الأولى من مجتمع «سدرة».

المعايير العالمية

وبذلك تتم إضافة عدد من الوحدات السكنية المتنوعة عالية الجودة في هذا المشروع الذي يحمل رؤية روشن بتقديم مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات بأعلى المعايير العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروفر،: «عندما نُقيم شراكات مع قادة القطاع العقاري، مثل أجدان، فنحن نسعى من خلال ذلك إلى توفير أفضل المنتجات والخدمات في القطاع العقاري للمقيمين في مجتمعاتنا، وما يجمعنا هو العمل على توفير تجارب حياتية جديدة في قطاع العقارات السكنية ومتعددة الاستخدام».

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